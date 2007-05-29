فیفا مخالف حضور نمایندگان غیر فوتبالی در مجمع است / حذف نماینده کمیته ملی المپیک خواست فیفا بود

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: طبق اساسنامه فیفا عضویت نمایندگانی که مسئولیتی دراداره و اجرای برنامه های فدراسیون فوتبال ندارند، توجیه پذیرنیست و تنها اعضایی درمجمع فوتبال ازحق رای برخوردارند که عضو فدراسیون فوتبال باشند.

دکترخبیری تصریح کرد: فیفا خواهان استقلال فدراسیون های ملی است و براین اساس با هرگونه حضورنمایندگان غیرفوتبالی درمجمع و تصمیم گیری های کلان فوتبال مخالف است.



وی حضورنماینده کمیته ملی المپیک درمجمع فدراسیون فوتبال را اشکال فیفا به اساسنامه پیشنهادی ایران عنوان کرد و گفت : کمیته حقوقی فیفا با استناد به اینکه همانطورکه کمیته بین المللی المپیک (IOC) عضویتی درمجمع فیفا(FIFA) ندارد ، حضورنماینده کمیته ملی المپیک نیز درمجمع عمومی فدراسیون فوتبال پذیرفتنی نیست. برهمین اساس با وجود اینکه کمیته انتقالی درترکیب ابتدایی اعضای مجمع نماینده کمیته ملی المپیک را گنجانده بود، ولی فیفا خواستارحذف نماینده این تشکیلات از ترکیب مجمع شد.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه فیفا حتی مخالف حضورنماینده سازمان برای عضویت درمجمع عمومی فدراسیون فوتبال بود، اظهارداشت: کمیته انتقالی تنها با استناد به اینکه تمام تشکیلات ورزش ایران دولتی است و نادیده انگاشتن نقش دولت درتصمیم گیری های کلان فوتبال امکان پذیرنیست ، فیفا را متقاعد کرد تا نماینده سازمان درمجمع حضور داشته باشد که جلب این موافقت با سفر مهندس صفایی فراهانی به زوریخ و مذاکرات رودرو امکان پذیر شد.

دکتر خبیری تاکید کرد : حذف نماینده کمیته ملی المپیک از مجمع برخلاف خواست اعضای کمیته انتقالی بود و با وجود اینکه رئیس کمیته ملی المپیک نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده ولی این تصمیم تنها نظر فیفا بوده و هیچگونه اعمال نظری از سوی اعضای کمیته نسبت به آن وجود نداشته است.