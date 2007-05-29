قطعی برق شهر قم در تابستان اجتناب ناپذیر است

سید مرتضی نبوی با اشاره به قطعی برق قم در روزهای اخیر به خبرنگار مهر در قم گفت : قطعی برق به علت افت فرکانس شبکه سراسری برق کشور بود و ما مجبور بودیم تا به میزان 50 مگا بایت در شهر قم از بار شبکه را کاهش دهیم.



وی تصریح کرد : اگر برق شهر قم قطع نمی‌شد تمام برق ایران با افت فشار و قطعی مواجه می‌شد که این مسئله مشکلات فراوانی در کشور ایجاد می کرد .



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم ادامه داد : با قطع برق شهر قم و دیگر شهرهای کشور مشکل شبکه سراسری به تدریج برطرف شد و روشنایی به شهرها از جمله قم بازگشت.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته این شرکت در خصوص نگهداری از ترانس‌های برق خاطرنشان کرد : این شرکت با تعمیر و سرویس پست‌های برق استان و رفع مشکلات آن در تلاش است تا از قطعی برق در تابستان جلوگیری کند.



سید مرتضی نبوی متعادل کردن فیلرها، شاخه‌زنی، افزایش ظرفیت ترانس‌ها و ... را از دیگر اقدامات شرکت توزیع برق استان در خصوص برطرف کردن مشکل قطعی برق در تابستان عنوان کرد و اظهار داشت : این شرکت تعمیرات و سرویس پست‌های برق را از 21 اردیبهشت ماه آغاز کرده است و تا پایان خردادماه به اتمام خواهد رساند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم هدف از اجرای تعمیر سرویس‌های پست‌های برق را افزایش ضریب پایداری جریان برق در فصل گرما دانست .



وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد کولرهای گازی در سطح استان قم تاکید کرد : با افزایش این کولرها مقدار انرژی مصرفی برق در سطح استان بیشتر شده و باعث قطعی برق می شود و اگر شهروندان صرفه جویی نکنند باید انتظار قطعی برق را داشته باشند .



سید مرتضی نبوی از مشترکین خواست تا با رعایت صرفه جویی از قطعی برق در فصل تابستان جلوگیری نمایند.

