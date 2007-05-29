۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

قطعی برق شهر قم در تابستان اجتناب ناپذیر است

قم - خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم گفت : در صورتی که مشترکان در مصرف برق صرفه‌جویی نکنند قطعی برق در تابستان اجتناب ناپذیر است.

سید مرتضی نبوی با اشاره به قطعی برق قم در روزهای اخیر به خبرنگار مهر در قم گفت : قطعی برق به علت افت فرکانس شبکه سراسری برق کشور بود و ما مجبور بودیم تا به میزان 50 مگا بایت در شهر قم از بار شبکه را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد : اگر برق شهر قم قطع نمی‌شد تمام برق ایران با افت فشار و قطعی مواجه می‌شد که این مسئله مشکلات فراوانی در کشور ایجاد می کرد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم ادامه داد : با قطع برق شهر قم و دیگر شهرهای کشور مشکل شبکه سراسری به تدریج برطرف شد و روشنایی به شهرها از جمله قم بازگشت.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته این شرکت در خصوص نگهداری از ترانس‌های برق خاطرنشان کرد : این شرکت با تعمیر و سرویس پست‌های برق استان و رفع مشکلات آن در تلاش است تا از قطعی برق در تابستان جلوگیری کند.

سید مرتضی نبوی متعادل کردن فیلرها، شاخه‌زنی، افزایش ظرفیت ترانس‌ها و ... را از دیگر اقدامات شرکت توزیع برق استان در خصوص برطرف کردن مشکل قطعی برق در تابستان عنوان کرد و اظهار داشت : این شرکت تعمیرات و سرویس پست‌های برق را از 21 اردیبهشت ماه آغاز کرده است و تا پایان خردادماه به اتمام خواهد رساند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم هدف از اجرای تعمیر سرویس‌های پست‌های برق را افزایش ضریب پایداری جریان برق در فصل گرما دانست . 

وی در پایان با اشاره به افزایش تعداد کولرهای گازی در سطح استان قم تاکید کرد : با افزایش این کولرها مقدار انرژی مصرفی برق در سطح استان بیشتر شده و باعث قطعی برق می شود و اگر شهروندان صرفه جویی نکنند باید انتظار قطعی برق را داشته باشند .

سید مرتضی نبوی از مشترکین خواست تا با رعایت صرفه جویی از قطعی برق در فصل تابستان جلوگیری نمایند.

