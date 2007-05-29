۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

تعرفه های جدید خدمات چاپ تعیین می شود

اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران به زودی تعرفه های جدید خدمات چاپی را به چاپخانه های تهران پیشنهاد می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تعرفه ها برای یکسان سازی قیمت گذاری برای خدمات چاپی در تهران صورت می گیرد و قرار است بر اساس آن چاپخانه ها طبق نوع سفارش چاپی دریافتی، از مشتری هزینه دریافت کنند.

اگرچه این تعرفه های جدید تنها در حد پیشنهاد است و جنبه اجرایی ندارد اما براساس قوانین تجارت در ایران، سقف دریافت دستمزد در قبال ارائه خدمات را اتحادیه های صنفی مشخص می کنند.

هم اکنون هیچ نظام واحدی برای دریافت از مشتری در قبال ارائه خدمات از سوی چاپخانه ها وجود ندارد و هر چاپخانه بر اساس سلیقه و رقابت با دیگران رقمی را دریافت می کند.

هم اکنون هیات مدیره اتحادیه صنف چاپخانه دار تهران با تشکیل کارگروهی تخصصی سرگرم تدوین نظام نامه ای جامع برای یکسان سازی تعرفه های خدمات چاپی در تهران است.

