50 هزار تهرانی عضو باشگاه شهروندی شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیان اینکه تشکیل باشگاه شهروندی از فعالیت های جدید مرکز آموزش بوده و تا کنون 50 هزار نفر در آن عضو شده اند، افزود : این اعضا به طور مستمر از ما درخواست دریافت محصولات فرهنگی دارند که در واقع از این طریق می توان جامعه آماری را به دست آورده و از نیازها و قابلیت های فرهنگی شهروندان تهرانی آگاه شویم.

مهندس مهدی طباطبایی با تبیین فعالیت های این مرکز در سال 85 گفت: متاسفانه در کشور ما سیاست همواره نسبت به فرهنگ متجاوز بوده است .

وی با انتقاد از ناهماهنگی های موجود میان دستگاههای متولی فرهنگ در جامعه اظهار داشت: در حال حاضر دستگاههای متعددی در کشور به عنوان متولی فرهنگ جامعه فعال هستند و منابع و هزینه های بالای فرهنگی نیز صرف ارتقاء فرهنگ عمومی می شود اما با تمام این اقدامات یک نوع ناهماهنگی و سردرگمی در میان دستگاههای متولی به چشم می خورد که همین امر موجب می شود تا نیازهای فرهنگی به خوبی پاسخ داده نشود.