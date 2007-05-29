العطاس با نقد بومی به توسعه روی آورد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "علم بومی، علم جهانی، ‏امکان یا امتناع" صبح امروز از سوی انجمن‏جامعه‏ شناسی ایران و به مناسبت بزرگداشت دکتر سید حسین العطاس (2007 - 1928) جامعه ‏شناس فقید مالزیایی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

در بخش افتتاحیه این همایش دکتر قانعی راد و معید فر درباره نحوه برگزاری همایش سخنان کوتاهی ایراد کردند.

سپس دکتر محمد توکل دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اهمیت العطاس از وی به عنوان متفکری که از موقعیت ویژه ای در آسیا برخوردار است یاد کرد و گفت: ورود العطاس به شبکه های منطقه ای یونسکو به دلیل چارچوبی برای تبادل آراء و دریافت تجربیات از سایر کشورهای پیشرفته و استفاده در سطح ملی و استفاده از آنها به عنوان وظیفه و برگردان به شبکه های جهانی، در آسیا بسیار کم نظیر است.

وی در ادامه گفت: العطاس سالها نمایندگی مالزی در شبکه آسیا و اقیانوسیه یونسکو در تحقیقات علوم اجتماعی را بر عهده داشت و شخصیت برجسته ای بود که به شکل گیری شبکه اتحادیه مانند تحقیقات علوم اجتماعی در یونسکو اقدام کرده است.

توکل با اشاره به رویکرد العطاس به مسئله مالزی به عنوان ملتی که بومی های اصیلش تنبل هستند، گفت : این مطلب را سیاستمداران مرتب تکرار می کردند و او با نقد این نظریه به بازخوانی توسعه روی می آورد.

العطاس در حدود 1928 در اندونزی، در خانواده ای فرهنگی و مذهبی به دنیا آمد. او در سال 1962 در دانشگاه آمستردام هلند رساله دکترایش را با نام "تأملاتی درباره تئوری های مذهبی" در رشته جامعه شناسی گذراند و پس از آن در حدود نیم قرن در دانشگاههای مالزی به تدریس جامعه شناسی و مباحث توسعه در جنوب شرقی آسیا پرداخت.