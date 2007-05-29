۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۹

/ فناوری روباتیک /

ساخت روباتی که هوشیاری خود را تغییر می‌دهد

محققان علوم رباتیکی در اروپا روبات عنکبوتی شکل جدیدی را طراحی و ساخته اند که می تواند سطح هوشیاری خود را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات هوشمند که Roboquad Spider Robot نام دارد می تواند با استفاده از حسگرهای پیشرفته ای که در ساخت آن به کار رفته، حرکات غیرعادی نیز خلق کند.

به گفته مخترعان این روبات، توانایی در تغییر سطح هوشیاری، فعالیت و حتی پرخاشگری برای تغییر شخصیت و رفتار از جمله مشخصه های بارز این سیستم مکانیکی خودکار محسوب می شود. 

بر اساس گزارش red5 این روبات که می تواند به نور نیز واکنش نشان دهد از قابلیت های دیگری نظیر حسگرهای صوتی و کنترل از راه دور نیز برخوردار است.

این روبات بالغ بر 80 پوند قیمت داشته و از ابتدای ماه جولای 2007 به فروش خواهد رفت.

