آنچلوتی مربیگری تیم ملی ایتالیا را می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچلوتی علاقمند است مربی تیم ملی ایتالیا شود اما پیش از آن تاکید کرده باید چندین جام دیگر را به همراه تیم میلان فتح کند.

سرمربی تیم میلان گفت: قصد ندارم تا آخرعمرم مربی میلان بمانم. دوست دارم پس از سال 2010 مربی تیم ملی ایتالیا شوم.

آنچلوتی درسال 2004 موفق شد تیم میلان را به عنوان قهرمانی اسکودتو برساند. او دو بارهم طی سال های 2003 و 2007 تیم میلان را قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا کرده است.

آنچلوتی در کسوت بازیکن نیز درسال های 1989 و 1990 با تیم میلان به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا رسیده است.