۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

فناوری زیستی

استفاده از سوخت اتانول زیستی در مسابقات فرمول 1

فدراسیون جهانی مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1 اعلام کرده است که به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی از سال 2011 از خودروهایی استفاده می کند که انرژی خود را از سوخت اتانول زیستی تامین کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیا مکس موسلی رئیس فدراسیون مسابقات فرمول 1 در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" اظهار داشت : "ما نمی توانیم از کنار مشکلات آب و هوایی بی تفاوت بگذریم. به همین علت این فدراسیون قصد دارد عصر جدیدی را در مسابقات فرمول 1 آغاز کند."

خودروهای شرکت کننده در این مسابقات برای طی کردن 100 کیلومتر نیاز به 75 لیتر بنزین دارند که این میزان بنزین باعث آلودگی زیادی می شود. بنابراین فدراسیون مسابقات اتومبیلرانی به دنبال راه حل هایی است که علاوه بر اقتصادی بودن و بهبود سرعت از موادی تولید شود که آلودگی زیستی نداشته باشند .

