۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

خاویر سولانا:

پنجشنبه با لاریجانی دیدار می کنم / مکان نشست احتمالا مادرید خواهد بود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز تایید کرد که با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 10 خرداد و احتمالا در مادرید دیدار خواد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"خاویر سولانا" در جمع خبرنگاران در هامبورگ آلمان خاطر نشان کرد:" بله، همه چیز در مسیر خود قرار دارد؛ آن ( دیدار) پنجشنبه و احتمالا در مادرید انجام خواهد شد."

وی افزود:" امیدوارم که بتوانیم گفتگوها را از سر بگیریم."

مقامهای اتحادیه اروپا نیز پیش از این گفته بودند که تاریخهای احتمالی برای دیدار سولانا با " علی لاریجانی" 30 یا 31 می ( 9 یا 10 خردادماه) و مکان احتمالی آن هم مادرید خواهد بود.

این درحالی است که 24 ماه جاری میلادی(3 خرداد) مهلت 60 روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر تحریم تهران در صورت  نپذیرفتن تعلیق غنی سازی اورانیوم تاکید دارد، به پایان رسید و " محمد البرادعی " مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود را درباره برنامه هسته ای ایران منتشر کرد که هر چند بار دیگر بر به دست نیامدن هیچ مدرکی دال بر انحراف در این برنامه صلح آمیز تاکید شده، اما در آن ادعا شده است : " ایران فعالیتهای مربوط به غنی سازی را( همانطور که از سوی شورای امنیت درخواست شده) تعلیق نکرده و بنابراین در همکاری با بازرسان آژانس که برای ارائه تضمین درباره ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مورد نیاز است، شکست خورده است."

