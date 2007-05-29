اخبارکوتاه فرهنگی ازخراسان شمالی

- به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد صادق باقرپور دبیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت : احیای مساجد بین راهی در مسیرهای مواصلاتی استان گلستان تا انتهای حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی و ابتدای خراسان رضوی با همکاری اداره راه و ترابری خراسان شمالی انجام می شود. اعتبارات ساخت مساجد بین راهی بر عهده استانداری از محل اعتبارات وزارت کشور و انجام اقدامات فرهنگی وعبادی آن نیز برعهده سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز خراسان شمالی است.

- قلعه تاریخی جلال‌الدین در جاجرم مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد .مرمت این اثر تاریخی از اردیبهشت سال جاری آغاز و می شود و در مدت 4 ماه به اتمام می‌رسد. 24 میلیون تومان اعتبار برای مرمت و بهسازی این اثر از محل اعتبارات ملی هزینه می‌شود. مرمت و بهسازی این بنا برای استحکام بخشی ساختمان و حفظ اثر انجام می‌شود و در مرمت این اثر بندکشی ضلع شمالی و غربی بنا صورت خواهد گرفت .