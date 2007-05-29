  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۷

اخبارکوتاه فرهنگی ازخراسان شمالی

خراسان شمالی - خبرگزاری مهر : ساخت مساجد بین راهی در خراسان شمالی و بازسازی قلعه تاریخی جلال الدین جاجرم ازمهم ترین خبرهای فرهنگی خراسان شمالی است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد صادق باقرپور دبیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت : احیای مساجد بین راهی در مسیرهای مواصلاتی استان گلستان تا انتهای حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی و ابتدای خراسان رضوی با همکاری اداره راه و ترابری خراسان شمالی انجام می شود. اعتبارات ساخت مساجد بین راهی بر عهده استانداری از محل اعتبارات وزارت کشور و انجام اقدامات فرهنگی وعبادی آن نیز برعهده سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز خراسان شمالی است.

- قلعه تاریخی جلال‌الدین در جاجرم مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد .مرمت این اثر تاریخی از اردیبهشت سال جاری آغاز و می شود و در مدت 4 ماه به اتمام می‌رسد. 24 میلیون تومان اعتبار برای مرمت و بهسازی این اثر از محل اعتبارات ملی هزینه می‌شود. مرمت و بهسازی این بنا برای استحکام بخشی ساختمان و حفظ اثر انجام می‌شود و  در مرمت این اثر بندکشی ضلع شمالی و غربی بنا صورت خواهد گرفت .

کد مطلب 494228

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه