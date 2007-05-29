دومین همایش آینده پژوهی استراتژیک ایران و خاورمیانه برگزار شد / روابط منطقه ای ایران با کشورهای عربی در اواخر ژوئن بررسی می شود

دلفانی که درگفتگو با خبرنگار مهر سخن می گفت، در تشریح فعالیتهای مختلف انستیتو اروپایی مطالعات استراتژیک ایران در پاریس اعلام کرد که این موسسه دربخش پژوهش های آینده پژوهی استراتژیک ایران وخاورمیانه با هدف تعمیق بررسی ها و تحلیل ژئوپلتیک ایران و خاورمیانه همایش های متعددی را برای سال 2007 برنامه ریزی نموده است.

وی درادامه افزود : پس از برگزاری همایش " بررسی احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران و پیامد های آن" در 7 مارس و با توجه به اهمیت ویژه تحریم های بین المللی اقتصادی و در آستانه تشدید آنها در چارچوب سومین قطعنامه از سوی جامعه جهانی برروند تحولات ایران ومنطقه ، ارائه تحلیل های نوین و بررسی های آینده پژوهی استراتژیک را این بار در حوزه اقتصادی را ضروری می نمود .

دلفانی در بخش دیگر این گفتگو اظهار داشت: همایش دوم با عنوان : " بررسی پیامدهای تحریم های اقتصادی بین المللی بر اقتصاد ایران : مورد سرمایه گزاری خارجی به ویژه اروپایی در ایران"، به بررسی ابعاد گوناگون تحریم های اقتصادی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بر ایران پرداخته شد.ریاست این همایش را دیدیر بیون، معاون انستیتو مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل به عهده داشت که وی از کارشناسان برجسته خاورمیانه می باشد.

وی درآغاز به ارائه طرح بحث و جنبه های گوناگون آن در حوزه خاورمیانه پرداخت و در ادامه در مورد ایران و تحلیل تحولات سیاسی درچارچوب منطقه ایی تحلیل هایی را ارائه داد. پس ازسخنان رییس همایش، آقای مارک پژوه، پژوهشگر انستیتواروپایی مطالعات استراتژیک ایران، به معرفی پرونده کاری و دستور جلسه پرداخت. این پرونده شامل آخرین تحقیقات انستیتو مزبور در حوزه اقتصادی ایران بوده و با هدف ساماندهی و اطلاع رسانی همایش تهیه گردیده بود.

نخستین سخنران همایش، میشل ماکینسکی استاد ایران و اسلام در دانشسرای عالی تجارت و مدیریت پواتیر و عضو هیات علمی دانشگاه لیژ بلژیک بود. وی با عنوان " تحریم های اقتصادی بر علیه ایران: ریشه ها و پیامد ها» به چارچوب های حقوقی تحریم ها درحوزه روابط بین الملل و راه کاری های نوین تجاری و اقتصادی بین المللی برای اعمال نهایت فشاربر ایران را مورد بررسی قرار داد. وی به ویژه به استراتژی ایالات متحده و اهداف مورد نظر در اعمال تحریم ها پرداخت.

جمشید اسدی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس و کارشناس مسایل اقتصادی ایران با عنوان " آیا تحریم های اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران موثر است؟» به ارائه سخنرانی پرداخت. وی تاکید نمود که تحریم های اقتصادی عملکرد ایران را تغییر نخواهد داد. وی در ادامه به بررسی دقیق تاثیرات تحریم های اقتصادی بر بخش های گوناگون در ایران و خسارت های ناشی از این تحریم ها بر سرمایه گزاری خارجی در کشور پرداخت.

کارشناس برجسته اقتصاد ایران آقای تیری کویل به انقلاب نا مرئی در ایران اشاره نموده و به بررسی چگونگی شکل گیری تدریجی آن پرداخت. وی با ارائه اطلاعات و آمار های روزآمد شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در دولت نهم و اقتصاد کلان کشور همت گمارد. استاد مرکز عالی پژوهشی نگوسیا اشاره نمود که تحریم های اقتصادی منشا مشکلات اقتصادی ایران نیست اما می تواند آن را درشرایطی پیچیده تر قرار دهد که غیرقابل مهارخواهد بود. وی درادامه به بررسی راهکارهای و زمینه های اثر گذاری تحریم های اقتصادی بر ایران پرداخت.

دلفانی اضافه نمود که شرکت کنندگان این همایش از نمایندگان سفارت خانه ها، وزارتخانه ها، مراکز تحقیقاتی ، پژوهشگران ، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری وتحلیل گران اقتصادی نشریات فرانسوی ازجمله سفارت ایران، سوئد، وزارت دفاع و اقتصاد ودارایی فرانسه، انستیتو فرانسوی مطالعات روابط بین الملل وچندین شرکت مشاوره سرمایه گذاری درخاورمیانه و تحلیل گران اقتصادی نشریات تخصصی اقتصادی فرانسوی بودند.

محمود دلفانی درپایان اظهار امیدواری نمود که پس از سومین همایش آینده پژوهی استراتژیک ایران و خاورمیانه، نشست تحلیلی روابط منطقه ای ایران با کشورهای عربی برای اواخر ماه ژوئن برنامه ریزی شده است که انستیتو بتواند نخستین " گزارش شش ماهه مطالعات استرتژیک ایران" را در اکتبر چاپ و منتشر نماید. وی همچنین به برنامه ریزی نخستین " کنفرانس سالانه انستیتو اروپایی مطالعات استرتژیک ایران" در دسامبر سال 2007 اشاره نمود و آن را نقطه عطفی در پژوهش ها و فعالیت های انستیتو دانست.