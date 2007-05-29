جزئیات گفتگوی ایران و آمریکا منتشر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران در پایان نشست هفتگی شورای مرکزی این جمعیت افزود: انتظار ما این است که گفتگو‌های انجام شده در چارچوب دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و تنها برسر مسئله عراق باشد و برای اطمینان از این موضوع بهتر است دستگاه دیپلماسی، جزئیات این گفتگو را بدون فوت وقت برای افکار عمومی تشریح کند تا مانع از سوء استفاده آمریکا از فضای پیش آمده گردد.

قائم مقام جمعیت ایثارگران با اشاره به گزارش البرادعی در خصوص اقدامات قانونی ایران در بخش فناوری هسته‌ای اظهار داشت: حقانیت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای برمردم آزادیخواه جهان پوشیده نیست و سلطه‌گران غرب بدانند که با تبلیغات و به راه‌اندازی جنگ روانی هیچ‌گاه نخواهند توانست عملی شدن خواسته باطنی خود را که ضعیف نگه داشتن ایران و ممانعت از دستیابی آن به هر گونه موفقیت عملی است را نظاره کنند.

وی حماسه آزادی خرمشهر را مصداق واقعی اتحاد ملی دانست و افزود: جریانهای سیاسی موسمی هر از چند گاهی اوج می‌گیرند، اما اگر مردمی نباشند به سرعت خاموش می‌شوند؛ ولی تاریخ همواره حماسه فرزندان برومند این مرزو بوم را در خونین شهر به خاطر خواهد سپرد.

فروزنده با اشاره به دستور رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: دولت برای به نتیجه مطلوب رساندن این طرح باید مجموعه‌ای از سیاستهایی که باعث رونق تولید و اشتغال است را در کنار کاهش نرخ سود بانکی دنبال کند. وی تأکید کرد: کاهش بوروکراسی سیستم بانکی و کارآمد‌سازی آن، هدایت منابع بانکی به سمت واحد‌های خلاق و کارآفرین و پیش رو گرفتن سیاست انقباضی در بخش مالی خصوصاً هزینه‌های اجرایی از مهمترین عواملی است که می‌تواند این طرح را موفق سازد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای حضور موفقیت آمیز اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس گفت: روند حرکت گروههای مختلف اصولگرایان به سمت وحدت حداکثری با پیش رو گرفتن سیاست استفاده از همه ظرفیتهای حقیقی و حقوقی اصولگرایی در حال شتاب گرفتن است؛ برنامه ریزی گروههای دوم خردادی برای ضربه زدن به این وحدت و اقدامات عملی که در این راه اجرا می‌کنند گر چه به جایی نمی‌رسد اما می‌تواند عامل مهمی برای اهتمام بیشتر اصولگرایان جهت رسیدن به وحدت باشد