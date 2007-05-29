دانش آموزان "همیار پلیس" خواستار لباس فرم هستند

محمدعلی باطنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس نظرسنجی گسترده وزارت آموزش وپرورش درباره مشارکت دانش آموزان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ایام نوروز دست اندرکارن مختلف این طرح پیشنهادهای خود را مطرح کرده اند.

وی ادامه داد: مسئولان و مجریان طرح همیار پلیس خواستار اجرای این طرح در تمام سال و برای دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی شده اند.

باطنی افزود: مسئولان و مجریان همچنین خواستار اطلاع عمومی نتایج، روشن شدن اهداف کلان و آینده، جمع آوری فرم های نظرخواهی و جمع بندی آنها برای سالهای بعد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت طرح همیار پلیس شده اند.

وی تاکید کرد: مجریان این طرح ایجاد نظم در جامعه، علاقه و انگیزه دانش آموزان برای مشارکت در فعالیت های جمعی، آشنایی دانش آموزان با مقررات راهنمایی و رانندگی، کاهش تصادفات و مرگ و میر و... را از مهم ترین نکات برجسته طرح پلیس همیار ذکر کرده اند.

مشاور پرورشی و تربیت بدنی معاونت آموزش و پرورش عمومی تصریح کرد: والدین طرح مذکور را متنوع دانسته و خواستار رفع نقایص و تداوم آن در طول سال تحصیلی شده اند.