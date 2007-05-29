نباید فرصت را برای حل مشکلات شهر از دست داد / تحقق مدیریت واحد شهری نیاز به باور و حمایت دولت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی در نطق پیش از دستور دهمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) گفت: در وجود این حضرت چهار صلت برجسته وجود دارد که شامل تبعیت از ولایت، روحیه احقاق حق، مجاهده برای جلوگیری از انحرافات، حل مسایل و مشکلات مردم است که این خصلت ها باعث می شود تا با تمسک به آن حضرت با روحیه ای فاطمی پیگیر احقاق حقوق مردم، نظارت و پیگیری برای پیشگیری از بروز مشکلات و تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات مردم باشیم .

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران افزود: در جمعی که امروز و در قالب شورای سوم گرد آمده اند، وجود فصل مشترک سه وجهی تخصص، تعهد و تجربه، سخن گفتن از آرزوهایی که دست یافتنش با توجه به وضع موجود امکان پذیر نیست را ممتنع و توجه به امور ممکن الوقوع را ضروری می کند.

طلایی گفت: امیدوارم وجود سلایق، گرایش ها و تفکرات سیاسی - اجتماعی متفاوت میان اعضای شورا با جمع آمدن در کنار تخصص، تعهد و تجربه هایی که برخی در سطح ملی نیز کم نظیر هستند، سرمایه ای را فراهم کند که با سرعتی بیشتر به حل معضلاتی بپردازیم که حتی تنفس را در این شهر مشکل کرده است.

وی اظهار داشت: پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی به عنوان بنیان تشکیل شوراها صورت می گیرد و این نهاد به عنوان جلب کننده همکاری و مشارکت عامه با توجه به نزدیکی خاص به بدنه جامعه، پرداختن به نیازها و اولویت های زیستی و روزمره مردم، گستردگی جغرافیایی در تمام کشور، گستره جمعیتی وسیع و حضور طیف گسترده اعضای شورا، می تواند تجلی گاه وحدت ملی و همبستگی اجتماعی در کشور باشد.

طلایی گفت: پیشنهاد می کنم ضمن تصویب "منشور وحدت شوراهای اسلامی شهر و روستا" دبیرخانه ای در سطح ملی برای تحقق هر چه بیشتر اتحاد ملی ایجاد شود و شان شورای تهران است که پیشنهاد دهنده آن به شورای عالی استانها باشد و اگر به یاد داشته باشیم که امروز همبستگی و وحدت ملی چه نقش تاثیرگذاری در مولفه های قدرت و اقتدار کشور در صحنه بین المللی دارد، ضرورت و فوریت این موضوع نیز بیشتر مشخص می شود.

وی با اشاره به وظایف نظارتی شوراها گفت: نظارت مستمر بر فعالیتهای مدیریت شهری یکی از حقوق بنیادین شهروندی است ، شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی است که از محل مالیات و عوارض مردم اداره می شود و شهروندان از یک سو حق نظارت بر تمامی شئون حاکمیتی دارند و از سوی دیگر در مدیریت شهری از این جهت که تامین کننده بودجه آن نیز است، اولی به نظارت است.

وی گفت: بر اساس قانون نظارت شورا نه فقط محدود به شهرداری که در چارچوب قوانین مصوب شورا و برای پیگیری آنها بلکه باید بر تمامی دستگاه های دولتی اعمال شود و این بعد نظارتی شورا شاید تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین با توجه به گستردگی امور مدیریت شهری در کلانشهر تهران که دستگاههای دیگر را نیز درگیر می کند، لازم است ساز و کارهای این بخش نظارت نیز بیش از گذشته فعال شود تا در کنار نظارت مستمر بر فعالیتهای شهرداری، این حق مردم به طور کامل محقق شود .

طلایی با اشاره به اینکه هنوز در مورد موضوع مدیریت واحد شهری، تصمیم و اراده خاصی تحقق نیافته است، گفت: تجربه 6 ساله بنده در مدیریت اجرایی در تهران نشان می دهد که مدیریت واحد شهری چه میزان هزینه ساز و مشکل آفرین است که شاید روز مره ترین این موضوعات ترافیک باشد بنابراین تحقق مدیریت واحد نیاز به باور و اعتقاد و حمایت دولت دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز که در جلسات ابتدایی سومین دوره شورای اسلامی شهر قرار داریم فصل تحقق وعده های اعضای شورا در هنگام انتخابات فرا رسیده است ، گفت: در شهری زندگی می کنیم که بافت های فرسوده اش جان مردم را تهدید می کند و باید با رویکرد عدالت محور برای آن فکری کرد. ترافیک ، وقت و سرمایه ملی مردم را به هدر می دهد .

طلایی افزود: باید حمل و نقل شهری را متناسب با این وضعیت ساماندهی کرد. ارایه خدمات شهری هنوز به صورت شایسته در تمامی شهر به صورت مکانیزه انجام نمی شود، ساکنین محدوده طرح ترافیک ضررهایی نظیر عدد ممکن استفاده کامل از خودرو شخصی و ارزان تر بودن ملک شان نسبت به مناطق متجاوز را تحمل می کنند بدون آن که در ازای آن خدمات مناسب تر دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلات استاندارد شهری برای افراد مختلف نظیر معلولین، جانبازان، بیماران خاص و سالمندان و نیز عدم توزیع عادلانه امکانات ورزشی و فرهنگی در سطح شهر گفت: توجه مدیریت به مسائل اجتماعی - فرهنگی و پایه قرار دادن آن در تمام فعالیتهای شهرداری و نیز اصلاحات ساختاری برای متناسب کردن سیستم با اهداف از اولویت های اساسی برای حل این مشکلات است و همچنین همدلی بین نیروهای انسانی در این زمینه ضرورت دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: توجه به شورایاری ها، مدیریت محلی و نقش دهی بیشتر به آنها ضمن اینکه نظارت مردمی بر مدیریت شهری را تقویت می کند.

طلایی ادامه داد: بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی نخبگان از ضروریات فعالیت شورا محسوب می شود، لزوم پشتوانه سازی علمی برای مصوبات و نیز گسترش هر چه بیشتر ارتباطات با مجموعه های علمی، ایجاد مرکز پژوهش ها را در شورا ضروری می سازد.

وی با اشاره به شمیران و شهر ری به عنوان دو شهر شمالی و جنوبی در کنار تهران گفت: مشکلات شمیران در پس برج های بلند آن مخفی شده اما مسائل ری آن قدر آشکار است که باعث تعجب از عدم رسیدگی به آن شده است که باید برای آن مشکلات که در برخی موارد به مرحله حادی نیز رسیده است، چاره اندیشی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران تصریح کرد: رسیدن به این اهداف اگرچه نیازمند تمام شرط هایی است که عنوان شد اما همه اینها بر دو استوانه شهردار و شورا بنا خواهد شد، شورایی مقتدر، منسجم، یک دل، پویا و نوآور، سریع و قاطع با همراهی شهرداری کارآمد، با روحیه جهادی، هماهنگ با مجموعه شورا و قدرتمند هستند که می توانند بستر ساز تحولات مثبت در شهر باشند.