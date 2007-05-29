به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه باتیک فریبا احمدی از 21 خرداد تا دوم تیر در نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند برگزار می شود.

- نمایشگاه تصویرسازی لیدا معتمد و آزاده پریاب از پنجم تا 15 خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه آفرینش نور خانه فرهنگ نور برپاست. نمایشگاه معرق آقای خاکسار هم از 19 تا 29 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه آثار حجمی و صنایع دستی کشورهای اسلامی با همکاری انجمن دوستی ایران و نیجریه از 13 تا 24 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه ابن سینا برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی مانیا پاکپور هم از 26 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی سپیده باقری از هشتم تا 17 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه فرهنگسرای دختران برپاست. نمایشگاه نقاشی پروین مقدم هم از 19 تا 27 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه گرافیک هنرجویان هنرستان خدیجه جهان از 12 تا 20 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی عفت طهماسبی از 15 تا 20 خرداد، نمایشگاه حجم دانشجویان طراحی صنعتی از 21 تا 29 خرداد و نمایشگاه نگارگری آیات قرآنی یدالله رضایی از 22 تا 27 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه کاریکاتور جشنواره بهره وری از اول تا 17 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه خانه کاریکاتور برپاست. نمایشگاه کاریکاتور فولون هم از 21 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه عکس (خرمشهر) بابک کاظمی از اول تا 13 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای خاوران برپاست. نمایشگاه نقاشی و طراحی دانشجویان دانشگاه هنر فردیس اصفهان از 16 تا 24 خرداد و نمایشگاه عکس مهدی وثوق نیا از 26 خرداد تا چهارم تیر در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه گروهی عکس (خرمشهر) از اول تا هفتم خرداد در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای خاوران برپاست. نمایشگاه گروهی عکس و پوستر رحلت امام (ره) هم از هشتم تا 13 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی گروهی (با موضوع پرتره) از پنجم تا 13 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه لاله برپاست. نمایشگاه چاپ اچینگ های رامبراند از 16 تا 24 خرداد و نمایشگاه نقاشی گروهی از 26 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه حجم و نقش برجسته سفال آقای عباسی از سوم تا نهم خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای ملل برپاست. نمایشگاه خوشنویسی با خط لاتین مجتبی کرمی از هفتم تا 23 خرداد و نمایشگاه نقاشی آبرنگ هدی نجفی از 24 تا 30 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه حجم شیشه امین سبحانی و سحر موسوی از 17 تا 23 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای ملل برگزار می شود. نمایشگاه عکس با هویت بین الملل هم از 24 تا 30 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه عکس و پوستر به مناسبت ارتحال امام (ره) از دهم تا 16 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره یک و دو فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

- نمایشگاه عکس سالگرد ارتحال امام (ره) از 13 تا 31 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه موزه عکاسخانه شهر برگزار می شود.

- نمایشگاه نقش برجسته ملیحه کیانیان از 12 تا 17 خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه اندیشه فرهنگسرای مدرسه برگزار می شود. نمایشگاه سنگ مهین خدادادپور هم از 19 تا 24 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه معرق آقای رکاب از اول تا دهم خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه هدی فرهنگسرای قرآن برپاست. نمایشگاه گروهی عکس و پوستر امام (ره) از 12 تا 17 خرداد و نمایشگاه خوشنویسی سیدشمس الدین جزایری از 21 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی کودک الهام احمدی از اول تا هشتم خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای هنر برپاست. نمایشگاه نقاشی رضا جعفری از 18 تا 27 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی طیبه شاکریان از دوم تا هشتم خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره دو فرهنگسرای هنر برپاست. نمایشگاه نقاشی زهرا سلیمانی و زینب نتظاری از 9 تا 17 خرداد و همایش صنایع دستی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی از 19 تا 30 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه پوستر گروهی از اول تا دهم خرداد ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره سه فرهنگسرای هنر برپاست. همایش صنایع دستی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی هم از 19 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نشانه ها و المان های هنری شهر تهران دانشجویان دانشکده پردیس اصفهان از 13 تا 31 خرداد در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی گروهی از اول تا 13 خرداد در نگارخانه شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برپاست.

- نمایشگاه نقاشی مهدی حسینی از سوم تا 12 خرداد در نگارخانه بهاران فرهنگسرای اقوام برپاست. نمایشگاه عکس یوسف زینالزاده از 13 تا 20 خرداد و نمایشگاه تمبر هم از 21 تا 30 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی مینا انوشه یی از اول تا 14 خرداد در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب برپاست. نمایشگاه نقاشی مریم نظری از 16 تا 24 خرداد و نمایشگاه ویدئو آرت یاسر احمدی از 24 تا 31 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه عکس گروهی از نهم تا 17 خرداد ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شیخ هادی برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی آبرنگ تینا طاهری از 19 تا 29 خرداد در این نگارخانه برگزار می شود.