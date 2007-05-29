مذاکره ایران و آمریکا یک زلزله سیاسی در منطقه است/ ایران را باید با دل و عقل بزرگ به پیش برد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ یادگاران که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، ضممن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) از ایشان به عنوان پدر ملت ایران و نجات بخش جامعه ایران و بیدارگر جهان اسلام یاد کرد.

وی در این همایش که به منظور تجلیل از فرزندان شهدا و جانبازان برگزار شده بود، فتح خرمشهر را اثبات حقانیت ، اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: حادثه دفاع مقدس یک حادثه فراموش ناشدنی از تاریخ ملت ایران است و اینطور نیست که دشمن صرفا از روی عصبانیت و بدون مطالعه به ایران حمله کرده باشد.

رضایی اظهار داشت: هدف از تحمیل جنگ، پشیمان کردن مردم از انقلاب و تحقیر کردن ملت ایران بود .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی ، گفت: فضای بین المللی و منطقه ای آماده حمله به ایران بود و صدام نیز انگیزه و آمادگی کافی برای حمله به ایران را داشت ولی ما اصلا آماده نبودیم.

وی تاکید کرد: در روزهای نخستین جنگ هیچ مرزی بیشتری از 5 - 6 ساعت مقاومت نکرد و همین نشان آماده نبودن نیروهای مسلح ما در برابر جنگ تحمیلی بود.

رضایی گفت: جمله معروف امام که می گوید: "اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم"، در پاسخ به کسانی بود که می گفتند: ما نباید در جنگ مقاومت کنیم ، چون اگر مقاومت کنیم این جنگ بیست سال طول می کشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتظار از دولت های غربی به خاطر بی توجهی به انقلاب ایران و خواست مردم ایران برای استقلال و آزادی گفت: غربی ها ترجیح می دهند در منطقه خاورمیانه حکومت ها استبدادی باشد چون آنها بهتر می توانند نفت را غارت کنند.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت های جنگ در کشور ما با سایر نقاط جهان تشریح کرد: در طول 8 سال دفاع مقدس هیچ دادگاه جنگی در جبهه ایران تشکیل نشد و هیچ کس هم اعدام نشد در حالی که این مسئله در همه ارتش های دنیا مرسوم است.

وی با اشاره به مشکلات و موانع بسیار زیادی که در برابر رزمندگان وجود داشت ، گفت: هیچ چشم انداز روشنی برای پیروزی وجود نداشت و انبوهی از مشکلات پیش روی رزمندگان ما قرار داشت اما ظرفیت روحی آنان بسیار بالا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در ادامه، دو عامل موفقیت رزمندگان ایرانی را "خلاقیت ، نوآوری و عقلانیت" و "شهادت طلبی و معنویت" معرفی کرد و افزود: هیچ حمله نظامی به دشمن نبود که ساعت ها روی آن بحث نشود یا ابتکاری در آن وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دفاع مقدس که عده ای فکر می کردند بیست سال طول می کشد فقط هشت سال طول کشید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سئوال که اگر قدس آزاد نشد ، یا صدام سقوط نکرد ، آیا این دلیل شکست ایران در جنگ است ، گفت: مخالفین جنگ فقط همین را مطرح می کنند در صورتی که ما تمام اهداف دشمن را خنیثی کردیم و امتیازات مهمی از دشمن گرفتیم.

فرمانده سابق سپاه پاسداران به مذاکره اخیر ایران و آمریکا پرداخت و گفت: این اولین بار است که یک قدرت جهانی با یک کشور جهان سومی روی یک موضوع مهم به تنهایی جلسه می گذارند. این در هیچ تاریخی در صد سال اخیر وجود نداشته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با وجود اینکه آمریکا نیروها و ناوهایش را به منطقه آورده است اما جرأت حمله به ایران را ندارد .

وی ، پشتوانه سیاست خارجه امروز ایران را مقاومت شهدا و رزمندگان و شایستگی ملت ایران در اداره جنگ توصیف کرد و گفت: اعتماد به نفس ملت ایران ناشی از دفاع مقدس است.

رضایی گفت: ایران را باید با دل بزرگ و عقل بزرگ به پیش برد. ما مسیر خودمان را پیدا کرده ایم و این مسیر را به پیش خواهیم رفت و چشم انداز آینده نیز روشن است.