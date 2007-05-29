3 زمین چمن مصنوعی در منطقه 5 افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور فرهنگی و اجتماعی منطقه 5 افزود: طی جلسات مشترک با اعضای شورایاری های محلات منطقه 5 مقرر شد تا شورایاری ها مشکلات و مسایل محلات خود را شناسایی و به معاونت اجتماعی منطقه منعکس کنند ، همچنین شورایاری ها ناظر مردم در طرح جهادی 137 نواحی بوده و باید به صورت روزانه گزارش عملکرد شهرداری را به این معاونت ارایه دهند.

مهندس حسین هوشیار ادامه داد: بر این اساس از ابتدای سال جاری تا کنون 400 نامه پیگیری به معاونت های منطقه ارسال شده تا به درخواست شورایاری محلات بر اساس اولویت به آنها پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: در طرح جهادی ناحیه سه منطقه 5 ، معاونت اجتماعی و فرهنگی این منطقه در برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و نمایشگاه خود اشتغالی بانوان در بوستان شاهد، افتتاح کانون استعداد یابی فوتبال در ورزشگاه شهید غروی، برگزاری کلاس های مشاوره خانواده در سطح مدارس ناحیه 3 ، نصب 13 تابلوی محله در منطقه و برگزاری ایستگاه 11 روزه مشاوره جمعیت تولد دوباره در سطح بوستان های ناحیه سه و برپایی مسابقات ورزشی ویژه بانوان در سطح بوستان های ناحیه مشارکت کرده است.