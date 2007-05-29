ساخت نیروگاه زنجان 3 در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران ، نصرت الله محمودی قیداری در این زمینه با اشاره به این که این دور از مذاکرات در کوالالامپور ، پایتخت کشور مالزی صورت گرفت ، اظهار داشت : در این دور از گفت و گو ها ، طرفین ضمن مرور دوباره پیش نویس قرار داد، به بیان نظرات خود درباره موضوعات باقی مانده پرداختند .

قیداری تصریح کرد : در این گفت و گوها طرفین تلاش خوبی برای رسیدن به توافق درباره موضوعات مورد بحث پرداختند و در پایان توافقات خوبی حاصل شد .

وی خاطر نشان کرد : با توجه به موارد توافق شده ، به نظر می رسد که 50 درصد پیشرفت در مذاکرات و موضوعات مورد توافق میان طرفین برای ساخت نیروگاه زنجان 3 صورت گرفته است .

مجری طرح های نیروگاه های B.O.T سازمان توسعه برق ایران ادامه داد : در حال حاضر شرکت مالاکوف مالزی به نمایندگی از شرکت SKS مالزی ، مذاکرات را پیگیری می کند .

قیداری گفت : این شرکت در حال حاضر دو شرکت اروپایی را به نام های " فیشتر " به عنوان مشاور فنی و " آلن اند اووری " به عنوان مشاور حقوقی خود انتخاب کرده است .

وی خاطر نشان کرد : شرکت فیشنر به عنوان مشاور فنی قرار است پیشنهادهای فنی خود را در دور بعدی مذاکرات ارائه دهد .

بر پایه این گزارش ، یادداشت تفاهم میان سازمان توسعه برق ایران و شرکت SKS مالزی در دی ماه سال گذشته مبادله شده بود بر این اساس طرفین برای ساخت یک نیروگاه با ظرفیت 500 تا یک هزار مگاوات با هم تفاهم کرده بودند.