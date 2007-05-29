اجلاس دانشگاه های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کیش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس سه روزه روسای دانشکده ها و دانشگاه های کشورهای اسلامی به تبادل دانش و تبیین برخی از اصول طب اسلامی در زمینه های علوم پزشکی خواهند پرداخت .

این اجلاس پزشکی از امروز تا یازدهم خرداد ماه با حضور لااقل 25 تن از از روسای واحد های علمی دانشگاه های پزشکی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کیش ادامه خواهد داشت .

قرار است در بخش های جنبی این اجلاس در خصوص شیوه های تبادل استاد و دانشجو و همین طور عقد تفاهم نامه های در خصوص ارتقا همکاری های بین کشورهای عضو نیز اقداماتی صورت گیرد .