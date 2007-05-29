مخالفان جدی مذاکرات ایران و آمریکا فضای ادامه مذاکرات را شکننده می کنند

رضا داوری ، استاد دانشگاه در خصوص نتایج مذاکرات ایران و امریکا در بغداد به خبرنگار مهر گفت : گفتگوهای ایران و آمریکا در شرایطی برگزار شد که مهلت قطعنامه 1717 برای ایران تمام شده است و آمریکا دست به اقدامات دیگری برای اعمال تحریم شدیدی علیه ایران زده است . همچنین 9 ناو جنگی خود را به بهانه رزمایش مشترک با عربستان سعودی به خلیج فارس آورده است و به طور کلی آمریکایی ها شرایط روانی - سیاسی در طول مذاکره را به گونه ای آرایش داده است که بتوانند قوی ترین فشارها را به ایران بیاورد



وی افزود : با این حال گفتگوهای دیروز و اظهارات مقامات آمریکایی نشان می دهد که باید به دید مثبت به این مذاکرات نگریست چه بسا نتیجه گرفتن فوری از مذاکرات نیز نتیجه خوشبینی و احساسات زودگذر است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد : نکته دیگری که گفتگوهای دیپلماتیک بین دو کشور را سخت تر کرد دشمنان و مخالفان زیاد و قوی و موافقان اندک و کم وزنی در هر دو سوی میدان بود .



وی گفت : ابزارها و تلاش ها برای به بن بست کشاندن مذاکرات، بسیار قوی تر از ابزارها و راهکارهایی است که برای موفقیت این مذاکرات وجود دارد و همین محیط ادامه را بسیار شکننده و خاص ایجاد می کند.

داوری افزود : چنانچه می دانیم جمهوری اسلامی ایران هدف خود از گفتگو با آمریکا را "گوشزد کردن وظایف قانونی اشغالگران" اعلام کرده ، هر چند که این هدف مشروع، قانونی و به نفع مردم عراق است ، از سوی دیگر با توجه به تلفات گسترده سربازان آمریکایی در روزهای اخیر در عراق می توان گفت که آمریکایی ها این مقطع را به عنوان "آخرین فرصت دیپلماتیک" برای خروج از روند فعلی خود در عراق می دانند بنابراین به دیده مثبت به این قضیه نگاه می کنند.

وی تصریح کرد : خلاصه ترین توصیف از رویداد آتی را می توان "گفتگو ها با یک جو سرد و با ادبیات خاص برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل در نظر گرفت اما این آزمونی است که می تواند نقش و جایگاه دو کشور را برای یکدیگر مشخص نماید.

این استاد دانشگاه افزود : اما نکته ای دیگر قابل بررسی است این است که دو طرف باید مذاکرات را وارد یک رویکرد استراتژیک کرده و با تعریف دقیق از مصادیق و فرایند منفعت متقابل با استفاده از دیپلماسی مثبت و واقع گرا به اهداف مورد نظر برسند این در حالی است که تمایل آمریکا برای گفتگو با ایران درباره عراق به نوعی موفقیت واقع گرایان و دیپلماسی آنها در مقابل نومحافظه کاران جنگ طلب در آمریکا است و یک پیروزی تدریجی دیگر برای طیف واقع گرایان در مقابل طیف جنگ طلبان در واشنگتن است.

وی معتقد است : هر چند که گفتگوها در ابتدا بر موضوع عراق محدود و معین است اما این حرکت را به عنوان یک پیشرفت بالقوه و مهم به ویژه در رابطه با تغییرات اخیر در سیاست آمریکا در قبال کره شمالی، سوریه و مناقشه اسرائیل- فلسطینی باید پنداشت که می تواند باعث ایجاد یک فرایند دیپلماتیک و جستجوی راه حل سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با ایران قلمداد نمود که "گری سیک" از اعضای شورای امنیت ملی در زمان "جیمی کارتر" رئیس جمهور اسبق آمریکا و کارشناس ایران در دانشگاه کملبیا از آن به تغییر 180 درجه ای یاد می کند.

داوری در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد : چنانچه می دانیم هر گونه توافق بین ایران و آمریکا در عراق تا حدودی به نفع آمریکا نیز هست ، اوضاع جاری عراق نشان می دهد آمریکا برای حل بحران عراق، وارد کوچه ای بن بست شده است .



وی اختلافات شدید دولت آمریکا با دموکرات ها، اختلاف شدید بوش با دولت شیعی عراق و روابط تیره آمریکا با ایران را سه مشکل عمده واشنگتن برشمرد که برای حل آنها نیاز استراتژیک به مذاکره با ایران دارد .

این استاد دانشگاه در خصوص اختلافات شدید دولت با دموکرات ها گفت : دموکرات ها که اکثریت کنگره را در اختیار دارند در مخالفتی آشکار با سیاست های بوش، تصویب هرگونه بودجه برای جنگ عراق را، با تعیین حدود زمانبندی خروج نیروها از این کشور پیوند زده اند، اگر چه بوش تهدید کرد این تصمیم را وتو خواهد کرد اما نگاهی به سوابق آمریکا و نفوذ لابی های ساخت اسلحه در محافل تصمیم گیرنده این کشور، به نظر می رسد این درگیری ها بیشتر جنبه صوری داشته و بالاخره کنگره بدون هیچ پیش شرطی با درخواست دولت موافقت می کند تا به نوعی برای لابی های قدرتمند ساخت اسلحه، در عراق و خاورمیانه بازاریابی کند و از این طریق حمایت کارتل های سلاح را برای بدست گیری قدرت، با خود به همراه داشته باشد. ضمن آنکه با نگاهی به رقابت سنتی دموکرات ها با جمهوری خواهان به نظر می رسد این اختلافات ، چیزی بیش از جلب نظر مردم آمریکا برای بدست گیری قدرت نیست و پس از به دست گیری قدرت، مجددا سیاست های حال حاضر، اجرا خواهد شد.

وی افزود : نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا نیز در ادامه روند مخالفت با سیاست های بوش رئیس جمهور این کشور، در تلاشند تا با تصویب قانونی جدید، ضمن لغو قانون مصوب سال 2002 در زمینه تفویض اختیار به بوش جهت حمله به عراق، همچنین اختیارات رئیس جمهور آمریکا در گسترش عملکرد نیروهای آمریکایی در عراق محدود سازند، بر اساس پیش نویس این قانون، ماموریت نیروهای نظامی آمریکا در عراق، به مبارزه با نیروهای القاعده، آموزش نیروهای عراق در عین احترام به تمامیت ارضی این کشور محدود و نیروهای رزمی آمریکا به تدریج از عراق خارج خواهند شد.

داوری گفت : این موضوع بیش از هر چیز مبین جدیت نمایندگان دموکرات و حتی برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره در ادامه مخالفت با سیاست های بوش در عراق است اگر چه این رویکرد دموکرات ها تا حدی ناظر بر واقعیت های موجود در جامعه آمریکا و گسترش مخالفت ها با سیاست های بوش در عرصه عراق و عرصه بین المللی است.

وی همچنین در خصوص اختلاف شدید بوش با دولت شیعی عراق به عنوان مشکل دیگر واشنگتن توضیح داد: بوش سعی دارد با تکرار انتقادها از دولت نوری المالکی ، تصمیمات دولت عراق را در گسترش ناامنی های این کشور دخیل بداند در حالی که روند رو به رشد ناامنی های عراق از زمان اشغال این کشور تاکنون وجود داشته است و دولت نوری المالکی عمری به مراتب کوتاهتر از اشغال عراق دارد.

این استان دانشگاه افزود : بوش می خواهد با انداختن توپ در زمین دولت مالکی، گامی دیگر برای اقناع مردم آمریکا بر دارد. او می خواهد چنین وانمود کند که خود خواستار خروج نیروها از عراق است اما ضعف دولت عراق مانع از تحقق این خواسته می شود، زیرا با شرایط موجود، خروج از این کشور به معنی آن است که عراق در اختیار تروریست ها قرار خواهد گرفت.

داوری سومین مسئله را روابط تیره آمریکا با ایران برشمرد و گفت : آمریکا می داند شکست کامل نیروهایش در عراق، آن قدر جایگاه این کشور در مجامع بین المللی را تضعیف می کند که دیگر در برخورد با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ، جایگاهی نخواهد داشت، این در شرایطی است که واشنگتن برای مقابله با ایران به تمامی راهکارها متوسل شده است و هیچ نتیجه ای نگرفته و امروز برای حل مشکل عراق دست به دامن ایران شده است.

وی افزود : آمریکا می داند شکست در عراق به معنی شکست در برخورد با ایران است، و با توجه به طرح تهدیدات نظامی علیه ایران، تبعات شکست کامل در عراق، جبروت نظامی آمریکا را ویران خواهد کرد تا در برابر ایران راهی جز سکوت نداشته باشد بنابراین از سیاست غرور خود فاصله گرفته و با ایران بر سر یک میز مذاکره نشسته است.

داوری ادامه داد : از سوی دیگر افزایش آمار کشته و زخمی های آمریکا در عراق خود نیز باعث شده است تا در داخل آمریکا و بویژه در سطح نهادهای تصمیم گیری این کشور اختلاف ها به نقطه بحرانی رسیده و هم اکنون اختلاف نظر بین کاخ سفید و کنگره در زمینه تصمیم گیری در مورد تامین هزینه های جنگ عراق و نیز اختلاف در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از عراق به بحرانی ملی در آمریکا بدل شده است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل گفت : مجموعه این تحولات نشان دهنده مشکلات و تنگناهای رو به افزایش دولت بوش در داخل آمریکا و نیز در عرصه عراق است که چشم انداز مبهمی را فراروی رئیس جمهور آمریکا و حزب طرفدار وی یعنی حزب جمهوری خواه قرار داده است.

با وجود این می توان گفت دلیل اصلی مذاکرات ایران و آمریکا مخالفت مردم آمریکا و نخبگان سیاسی تاثیر گذار در این کشور با روند موجود در عراق و عملکرد فعلی نیروهای آمریکا در این کشوراست که آن را روندی قهقرایی و عملکردی رو به فاجعه می دانند که پیامدهای منفی گسترده ای را برای مردم و کشور آمریکایی در پی خواهد داشت.