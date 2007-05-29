ویترین شهر از وجود معتادان پر خطر پاک خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حمید رضا حسین آبادی ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در قرنطینه معتادن پر خطر واقع در بازداشتگاه اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از مجموعه دیدن کرد و افزود: سیکل کاری جمع آوری معتادان پرخطر منظم تر از روزهای آغازین شده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی تصریح کرد: در طول روزهای اخیر هماهنگی میان مسئولان اجرای طرح نجات بیشتر شده و به تعاملی کاملا سازنده انجامیده است.

وی در ادامه این بازدید بیان داشت: جمع آوری معتادان در روزهای نخست بسیار گسترده تر بود اما هم اکنون این روند به دستگیری هدفمند آنها تغییر جهت یافته است.

حسین آبادی متذکر شد: در ابتدای اجرای طرح معمولا در هر محله ای 2 تا 3 نفر از معتادان کارت درمان داشتند اما در حال حاضر این میزام به 10 تا 15 نفر رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تاکید کرد: استقرار عوامل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و NGO ها در اردوگاه بازپروری شفق و قرنطینه خوب است.

وی در جریان این بازدید از معرفی 257 معتاد به مرکزهای درمانی خصوصی و دولتی و همچنین انتقال 33 نفر معتاد پر خطر به اردوگاه شفق خبر داد.

حسین آبادی معتقد است: با انجام کامل این طرح تا پایان سال، ویترین شهر در محفل های عمومی عاری از معتادان پر خطر خواهد شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از خانواده ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اثر گذار بر معتادان نام برد و از آنان خواست با معرفی فرزندان معتاد هروئینی یا تزریقی خود به مرکزهای درمانی مشخص شده، از فرصت پدید آمده توسط دولت برای ترک اعتیاد معتادان استفاده کنند.

وی با اشاره به صرف بودجه 5/19 میلیارد تومانی دولت برای امر درمان معتادان در سال جاری، اظهار داشت: معتادان و خانواده های آنان باید به سرعت از این چتر نجاتی که به وجود آمده در آن برای نخستین در ایران به جای نگاه پلیسی به موضوع اعتیاد نگرشی درمانی وجود دارد، استفاده کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی متذکر شد: هنگام دستگیری هر معتادی که صرفا کارت درمان داشته باشد، دستگیر نمی شود و به سبب آن است که این طرح در ابتدا تشویقی و سپس الزامی است.