به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان در جمع اعضای شورای دانشگاه کاشان با اشاره به فعالیت پژوهشکده نانو فناوری این دانشگاه که به عنوان اولین مرکز نانو در کشور گفت : « دانشگاههای ما باید آمادگی تعریف پروژه های سنگین و کاربردی را داشته باشند زیرا علاوه بر فراهم بودن منابع مالی، انجام این پروژهها در آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز لحاظ میشود.»
وی با اعلام تخصیص سهمیه ارزی به دانشگاهها برای خرید تجهیزات دانشگاهی از مهرماه امسال، از تحولی مناسب در مباحث پژوهشی کشور خبر داد و گفت : «در لایحه بودجه امسال مقرر شده که یک تا چهار درصد بودجه سازمانها و شرکتهای دولتی به امر پژوهش اختصاص یابد و خوشبختانه روند نحوه استفاده از این بودجهها به طور غیرمستقیم به وزارت علوم ابلاغ شده و هفته آینده آییننامه اجرایی آن در هیئت دولت بررسی میشود.»
زاهدی در پاسخ به سوال دانشجویی درخصوص کمبود امکانات و مدرس در رشتههای هنری با اعلام آمادگی وزارت علوم برای اعطای بورس داخل و خارج برای تأمین هیئت علمی مورد نیاز این رشتهها گفت: « در رشتههای هنری یک نوع احساس درونی با مسائل علمی عجین شده و اسباب و لوازم خاصی نیاز دارد تا هنرمند به خلق اثری بدیع بپردازد و امیدوارم فرماندار و مسئولان کاشان بخشی از ساختمانهای تاریخی را در اختیار دانشجویان هنر قرار دهند تا آنها بتوانند در فضاهای مناسب فعالیت کنند.»
دانشجویان منصفانه عملکرد وزارت علوم را نقد کنند / آیین نامه اجرایی پژوهش دستگاهها هفته آینده در دولت بررسی میشود
وزیر علوم با اشاره به ایجاد فضای نقدپذیری در دولت نهم، دانشجویان را به پیروی از فرموده مقام معظم رهبری یعنی «نقد منصفانه و نقدپذیری متواضعانه» دعوت کرد و گفت: "امور انجام یافته در دولت نهم کاملاً شفاف است و من از دانشجویان تقاضا میکنم به صورت منصفانه عملکرد ما را نقد کنند تا ما هم به طور کامل پاسخگو باشیم."
