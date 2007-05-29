به گزارش خبرگزاری مهر ، شریعتمداری که صبح امروز در همایش سراسری ادارات نظارت و تایید صلاحیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سخن می گفت ، افزود : مذاکره وقتی شکل می گیرد که دو طرف یک حد مشترک یا همان کف مذاکره را داشته باشند . قصد از مذاکره هم رسیدن به یک تفاهم یا نتیجه است .

این صاحبنظر مسائل سیاسی ادامه داد: برای رسیدن از کف مذاکره به حد وسط ، باید چانه زنی کرد و در چانه زنی ، طرفین باید از برخی نظرات خود کوتاه بیایند .

وی تاکید کرد: ما بر این باوریم که مذاکره ای شکل نگرفته و آن چیزی که اتفاق افتاده تفهیم اتهام و گوشزد کردن وظایف آمریکایی ها به منظور اتمام حجت است . این موضوع جای چانه زنی یا رسیدن به نتیجه نیست . پس مذاکره شکل نگرفته و معنا ندارد .

مدیر مسئول روزنامه کیهان به طرح این سئوال که چرا ما مذاکره را نمی پذیریم؟ پاسخ داد: واقعیت این است که آمریکایی ها مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهند نه برای حل مشکلات و رسیدن به نتیجه آنها می خواهند الگوی جمهوری اسلامی مستقل که با آمریکا سرسازگاری و مذاکره ندارد را در بین ملت های مسلمان و جنبش های اسلامی جهان بشکنند و البته این به خاطر جایگاه برجسته ای است که ایران دارد .

این روزنامه نگار در بیان اهداف دو طرف از نشست عراق گفت: هدف ما از این گفتگو تفهیم اتهام بود اما هدف آمریکا چیست ؟ آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده و اهدافی که می خواست را به دست نیاورده است . از این رو می خواهد با امکانات ایران از باتلاق عراق خارج شود .

شریعتمداری خاطر نشان کرد: آمریکایی ها می دانند مشکلاتشان در عراق به سرانگشت ایران حل می شود و به همین خاطر در این موضوع متوسل به ایران شده اند و این اقدامات نشان از موضع کاملا مقتدرانه ایران دارد .

بنابراین گزارش، مدیر مسئول کیهان در بخش دوم سخنرانی خود به پرسش های سیاسی - امنیتی حاضران در همایش پاسخ گفت .