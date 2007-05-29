ایران خواهان بدتر شدن اوضاع عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور "بارک اوباما" با اشاره به مذاکرات روز دوشنبه سفیران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درعراق درباره برقراری امنیت در این کشور گفت : ایران هرگز خواهان گسترش سطح ناآرامی ها در عراق نیست.

اوباما که در روز گرامیداشت یاد قربانیان جنگ در آمریکا سخن می گفت، افزود : نباید از این روز برای منافع سیاسی استفاده شود.

اوباما خواستار ارائه خدمات بهتر دولتی به کهنه ‌سربازان و سربازان کنونی ارتش آمریکا شد.

وی که پس از مراسم این روز در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، همچنین درباره گفتگوی "رایان کروکر" و کاظمی قمی سفرای آمریکا و ایران در عراق گفت : باید برای دولت به خاطر این کار اعتبار قائل شوم ؛ کاری که من به ندرت انجام می‌دهم.

اوباما در ادامه از بوش خواست تا از گزینه دیپلماسی در حل مسائل خاورمیانه بیشتر استفاده کند.

وی افزود: منظور من اعتماد به ایران نیست، بلکه منظور من این است که آنها خود در این بین منافعی دارند و نمی‌خواهند شاهد فروپاشی کامل عراق و هجوم میلیون‌ها آواره به مرزهای طولانی دو کشور باشند.