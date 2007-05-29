  1. بین الملل
  2. سایر
۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

سناتور اوباما با حمایت از مذاکرات ایران و آمریکا :

ایران خواهان بدتر شدن اوضاع عراق نیست

ایران خواهان بدتر شدن اوضاع عراق نیست

نامزد دموکرات های آمریکا در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور ضمن حمایت از مذاکرات کشورش با ایران درباره عراق اعلام کرد : ایران نمی خواهد شاهد بدتر شدن اوضاع در عراق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور "بارک اوباما" با اشاره به مذاکرات روز دوشنبه سفیران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درعراق درباره برقراری امنیت در این کشور گفت : ایران هرگز خواهان گسترش سطح ناآرامی ها در عراق نیست. 

اوباما که در روز گرامیداشت یاد قربانیان جنگ در آمریکا سخن می گفت، افزود : نباید از این روز برای منافع سیاسی استفاده شود.

اوباما خواستار ارائه خدمات بهتر دولتی به کهنه ‌سربازان و  سربازان کنونی ارتش آمریکا شد.

وی که پس از مراسم این روز در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، همچنین درباره گفتگوی "رایان کروکر" و کاظمی قمی سفرای آمریکا و ایران در عراق گفت : باید برای دولت به خاطر این کار اعتبار قائل شوم ؛ کاری که من به ندرت انجام می‌دهم.

اوباما در ادامه از بوش خواست تا از گزینه دیپلماسی در حل مسائل خاورمیانه بیشتر استفاده کند.

وی افزود: منظور من اعتماد به ایران نیست، بلکه منظور من این است که آنها خود در این بین منافعی دارند و نمی‌خواهند شاهد فروپاشی کامل عراق و هجوم میلیون‌ها آواره به مرزهای طولانی دو کشور باشند.

کد مطلب 494343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها