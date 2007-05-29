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۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

برای نخستین بار در جهان صورت گرفت ؛

تشخیص محتوای بطری نوشیدنی ها بدون نیاز به بازکردن درب

تشخیص محتوای بطری نوشیدنی ها بدون نیاز به بازکردن درب

از این پس تشخیص محتوای داخل بطری ها بدون نیاز به بازکردن درب پلمپ شده آنها ممکن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری هم اکنون در فرودگاه بین المللی کاناسی ژاپن به کار گرفته شده و وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز استفاده از آن را در نقاطی نظیر فرودگاه ها که احتمال شکل گیری حملات تروریستی وجود دارد، مورد بررسی قرار داده است.

این فناوری محصول شرکت Sellex International  در اوهایوی آمریکاست که اخیرا تحت عنوان شناسایی کننده مواد و محلول های خطرناک طراحی و ساخته شده و در تشخیص این مواد از طول موج های الکترومغناطیسی استفاده می کند.

به گفته طراحان این شناسایی کننده، همزمان با افزایش شمار افراد در مناطقی نظیر فرودگاه ها، نیاز به فناوری که تمامی مسافران را تصویربرداری کرده و وقت گیر نیز نباشد، تبدیل به ضرورتی مهم شده است.

این فناوری نوین به مسافران و افراد مختلف این اجازه را می دهد تا به گونه ای بی خطر و به راحتی نوشیدنی های مجاز را از ایست های بازرسی حمل کنند.

کد مطلب 494346

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