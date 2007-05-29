دانشگاه امیرکبیر : هیچ کلاسی در دانشگاه امیرکبیر تعطیل نشده است / یک دانشجو : کلاسهای دانشکده ریاضی ساعت 10 دیروز تعطیل بود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی نمابری به خبرگزاری مهر اعلام کرد: "کلیه کلاسهای دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر این دانشگاه در تاریخ 7 خرداد 86 دایر بوده و دانشجویان این دانشکده به همراه سایر دانشجویان به فعالیت های جاری آموزشی مشغول بوده اند."

این در حالی است که سجاد فاضلی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با مهر گفت : "روز گذشته کلیه کلاسهای کارشناسی دانشکده ریاضی در ساعت 10 صبح در اعتراض به دستگیری یکی از دانشجویان این دانشکده تعطیل بوده است.

وی تاکید کرد : اساتید دو کلاسی هم که تشکیل شده بود، با درخواست دانشجویان مبنی بر تعطیلی کلاس موافقت کردند.