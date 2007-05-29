۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

دانشگاه امیرکبیر : هیچ کلاسی در دانشگاه امیرکبیر تعطیل نشده است / یک دانشجو : کلاسهای دانشکده ریاضی ساعت 10 دیروز تعطیل بود

در حالی که دانشگاه امیر کبیر اعلام کرده است، تمامی کلاسهای دانشکده های مختلف دانشگاه امیرکبیر دیروز دایر بوده است، دانشجویان دانشکده ریاضی و اساتید این دانشکده بر تعطیلی کلاسهای ساعت 10 این دانشکده تاکید دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی نمابری به خبرگزاری مهر اعلام کرد: "کلیه کلاسهای دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر این دانشگاه در تاریخ 7 خرداد 86 دایر بوده و دانشجویان این دانشکده به همراه سایر دانشجویان به فعالیت های جاری آموزشی مشغول بوده اند."

این در حالی است که سجاد فاضلی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با مهر گفت : "روز گذشته کلیه کلاسهای کارشناسی دانشکده ریاضی در ساعت 10 صبح در اعتراض به دستگیری یکی از دانشجویان این دانشکده تعطیل بوده است.

وی تاکید کرد : اساتید دو کلاسی هم که تشکیل شده بود، با درخواست دانشجویان مبنی بر تعطیلی کلاس موافقت کردند.

