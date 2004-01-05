بايد در مديريت تئاتر خياباني تجديد نظر شود

"وحيد لك" سخنگو و نايب رييس انجمن نمايشگران خياباني خانه تئاتر در اعتراض به نحوه بازبيني جشنواره تئاتر خياباني امسال به خبرنگار "مهر" گفت: طبق روال هميشگي جشنواره هاي گذشته معمولا بايد نصف گروههاي شركت كننده از تهران و نصف ديگر از شهرستانها در جشنواره فجر حضور يابند اما با توجه به تحريم جشنواره توسط عده اي از گروههاي نمايش خياباني تهران و عدم حضور اين هنرمندان در مرحله بازخواني بيست ودومين جشنواره تئاتر فجر،35 طرح نمايشي به دفتر نمايش هاي خياباني مركز هنرهاي نمايشي ارسال شد كه از اين 35 طرح 20 طرح براي مرحله بازخواني پذيرفته شد. درمرحله بازبيني 6 نمايش از 20 نمايش انصراف دادند و 90 درصد از اين 14 گروه باقي مانده از شهرستانها هستند كه پس طي مراحل جشنواره استاني و منطقه اي به مرحله بازبيني جشنواره سراسري راه يافته اند. اما با توجه به اين تعداد كم و پر نشدن برنامه هاي جدول بخش تئاتر خياباني مركز هنرهاي نمايشي ناچار به دعوت از گروههاي آماده جشنواره هاي قبل و مراكز ديگر است كه اين در حق گروههايي كه زحمت كشيده اند و پس طي مراحلي به اين بخش راه يافته اند بخصوص نمايشگران شهرستاني اجحاف است و انجمن نمايشگران خياباني به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

"حسين راضي" يكي از بازبينان اين دوره تئاتر خياباني در گفت وگو با خبرنگار "مهر" خبر از اتمام اين بازبيني ها طي چند روز اخير واعلام نتايج آن تا آخر هفته داد و با رد عدم استقبال گروههاي خياباني از جشنواره تئاتر امسال تصريح كرد: من بيشترين مشكل تئاتر خياباني را در آموزش مي بينيم بخصوص با استقبال قشر جوان از اين مقوله بايد زمينه آموزشي فراهم شود تا براي هنرمندان خياباني روشن شود كه در چه زمينه هايي بايد كار كنند.

وي افزود: سطح كلي كيفي كارها نسبت به سالهاي قبل افزايش خوبي داشته است. تعداد شركت كننده ها نسبت به سالهاي قبل بيشتر بوده بخصوص از جانب شهرستانها اين استقبال چشمگير بود به طوري كه ما تاكنون 20 نمايش از استانها بازبيني كرده ايم و هنوز تعدادي مانده است.

اين بازبين ادامه داد: كارها بد نبود به طوري كه ما در انتخاب با مشكل كمي مواجه هستيم و نسبت به سالهاي قبل تعداد بيشتري در اين جشنواره حاضر شده اند.

وي تاريخ اعلام نتايج بازبيني تئاتر خياباني را آخر هفته (سه شنبه) اعلام كرد و درباره مشكلات اين تاخير نتايج توضيح داد: به نظر من براي تئاتر خياباني مشكلي به وجود نخواهد آمد زيرا كارهاي خياباني نسبت به كارهاي صحنه به زمان كمتري براي تمرين نياز دارند و تمرينات اساسي شان انجام شده وپس اعلام نتايج 15 روز وقت تمرين دارند كه براي اين نوع تئاتر زماني كافي است.

"راضي" درباره سطح كيفي آثار متذكر شد : خوشبختانه هنرمندان تئاتر خياباني به نوعي اصول و فاكتور نمايش خياباني را پيدا كرده اند و مي دانند تئاتر خياباني چيست و چگونه بايد باشد اما به هر حال با گذشت زمان جاي خالي آموزش در اين بخش احساس مي شود .

"شهاب غزالي" عضو هيات مديره انجمن نمايشگران خياباني خانه تئاتر در اين باره گفت: نگاه مسوولان به تئاتر خياباني كمي پست تر ازنگاه به تئاتر صحنه است و من بيشترين علت اين مسائل را عدم حمايت مسوولان مي دانم حمايت آنها در جريان كار تئاتر خياباني بسيار موثر است.

وي عدم حضور بسياري از هنرمندان اين رشته را در جشنواره امسال ناشي از اين مساله دانست و گفت: انگيزه كافي براي تئاتر خياباني وجود ندارد زيرا حمايتي از طرف مسوول تئاتر خياباني احساس نمي شود.

عضو هيات مديره نمايشگران خياباني تصريح كرد: اكنون پس از 10 ماه، من دستمزد كار سال گذشته ام را گرفته ام. تازه مبلغ دستمزد بسيار اندك و ناچيز است و اصلا با افزايش ميزان درخواست ها در اين چند ساله مغاير نيست علت عدم حضورم در جشنواره امسال هم همين بوده است.

وي با بيان اينكه هيات مديره انجمن نمايشگران خياباني تصميم دارد به وضع قراردادها و اولويت بندي هاي گروهها در جشنواره رسيدگي كند اظهار داشت: تئاتر خياباني علاوه بر رشد كيفي بايد رشد كمي هم داشته باشد.

غزالي گفت تمام تئاترهاي خياباني كه در جشنواره اجرا مي شود توسط هيات مديره انجمن نمايشگران خياباني مورد بازبيني قرار مي گيرد.

وي درباره حمايت انجمن از عدم پرداخت دستمزد اعضا توسط مركز هنرهاي نمايشي تصريح كرد: انجمن بودجه اي ندارد كه در اختيار اعضا بگذارد اما قرارداد اعضا را دنبال مي كند و به علت عدم پرداخت به موقع دستمزد گروههاي خياباني رسيدگي مي كند و از آنها علت اين امر را جويا مي شود.

"شهرام نيك كار" يكي از هنرمندان و اعضاي انجمن نمايشگران خياباني درباره علت عدم شركت خود در جشنواره امسال توضيح داد: اصلي ترين و بزرگترين عامل توهيني است كه از طرف مركز هنرهاي نمايشي به ما بچه هاي تئاتر خياباني شده است. پس از 9 ماه مبلغ اندكي به گروه ما به عنوان دستمزد اجراي سال گذشته داده اند. در حالي كه بيشترين زحمت را ما هنرمندان خياباني مي كشيم زيرا بايد در سرماي زمستان و گرماي تابستان براي تماشاگراني كه خود جذب شان مي كنيم تئاتر اجرا كنيم و سختي شيرين اين حرفه را به جان مي خريم. با همه اين اوصاف اصل از طرف مركز هنرهاي نمايشي حمايت نمي شويم و مورد بي مهري قرار مي گيريم.

وي افزود: درست است كه ما تئاتري ها براي پول كار نمي كنيم اما مركز هم دارد به اين وسيله از خودش سلب مسووليت مي كند بنابراين با ديگر دوستان به اين نتيجه رسيديم كه اين تئاتر را رها كنيم.

اين هنرمند با اظهار تاسف از سطح نمايش هاي خياباني در جشنواره امسال متذكر شد: با اجراي اين نمايش هاي تكراري، انجمن نمايشگران خياباني تئاتر خياباني از طرف تماشاگر زير سوال مي رود.



"سوسن رحيمي" عضو علي البدل انجمن نمايشگران خياباني علت انصراف خود از اجراي نمايش بازبيني جشنواره فجر امسال را آماده نبودن كار خود دانست و گفت: به نظر من تئاتر خياباني نيازمند بازنگري هم از طرف مركز هنرهاي نمايش و هم از طرف انجمن است.

وي افزود: چون بودجه اين نمايش بايد از طرف مركز هنرهاي نمايشي تامين شود و دستمزد گروهها با تاخير داده مي شود و گروهها با مشكل مواجه اند بنابراين اين تئاتر نيازمند مديريت بهتري است.

رحيمي ضمن انتقاد از هنرمندان جوان اين رشته گفت: دوستان فكر مي كنند به هر بهايي كه شده بايد تئاتر خياباني كار كنند و اين مشكل ايجاد مي كند.

"ژوبين قاضياني" مشاور حقوقي هيات مديره انجمن نمايشگران خياباني نيز در اين باره اظهار داشت: برخورد غير علمي و غيراصولي با يك مقوله اي مانند تئاتر خياباني موجب عدم رعايت حقوق اين صنف به عنوان نمايشگران خياباني شده است و ماهنوز نتوانسته ايم براي خود حامي داشته باشيم.

وي گفت: پس از 13 اجرا در جشنواره فجر در زير باران و برف ديگر نمايشگر خياباني رسالت خود را انجام داده اما با پرداخت مبلغ بسيار كم با بدترين شكل ممكن از طرف مركز آن هم پس از يك سال انگيزه كافي براي ادامه كار وجود ندارد. بنابراين براي كارهاي جديد خود مجبوريم از نيروهاي جديد استفاده كنيم و همه اين موارد موجب ضربه زدن به اين رشته مي شود.

"قاضياني" تصريح كرد: با يك بررسي اجمالي متوجه مي شويد تمام هنرمندان تحصيلكرده و كار كردن در اين رشته از اول سال 82 در هيچ جشنواره تئاتري شركت نكرده اند و تنها در جشنواره هايي حضور داشته اند كه با رايزني انجمن حضورشان ممكن شده، در واقع اگر اين شرايط تغيير نكند و در تئاتر خياباني بازنگري نشود اين رويه ادامه مي يابد.

وي ضمن انتقاد از هيات بازبيني اين نمايش افزود: بازبينان نمايش خياباني بايد از بين بچه هاي اين رشته انتخاب شود.

مشاور حقوقي انجمن نمايشگران در پايان متذكر شد: تئاتر خياباني اكنون براي فقط براي پر كردن جشنواره است و اصلا به بخش پژوهشي آن توجه نمي شود.

"عظيم موسوي" يكي از كارشناسان تئاتر در مركز هنرهاي نمايشي نيز گفت: علت عدم پرداخت به موقع دستمزد نمايشگران خياباني به مركز هنرهاي نمايشي بر مي گردد كه همواره در پرداخت دستمزدها امساك مي كند و با بد قولي آنها را به هنرمندان مي پردازد و ربطي به مديريت تئاتر خياباني ندارد.

وي افزود: به نظر من بايد مديريت مركز هنرهاي نمايشي آقاي "شريف خدايي" زير سوال برود . تنگ نظري موجب دور شدن هنرمندان تئاتر خياباني از اين عرصه شده است.

موسوي با انتقاد از عملكرد مركز هنرهاي نمايشي تصريح كرد: وقتي مركز هنرهاي نمايشي به جاي استفاده از يك تئاتر از يك چهره تلويزيوني دعوت مي كند تا با او همكاري كند وضع همين است. بهترين سالن هاي تئاتر ما اكنون اختصاص به خانمها و آقاياني دارند كه اصلا كارشان تئاتر نيست .

وي همچنين از نمايشگران خياباني انتقاد كرد و گفت: به خاطر سوء تفاهمات و اختلافات شخصي نبايد از جريان اصلي تئاتر دور شد. جريانات كوچك را بايد فراموش كرد و به اصل مظلوميت تئاتر خياباني توجه داشت.