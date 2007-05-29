به گزارش خبرنگار مهر، "طلای نینجا" که بازی آن در حال ساخت است، درباره یک مبارز نینجاست که باید با واقعیت جنگ پنهان در دنیای جدید رو به رو شود. فرض بازی رایانه ای اصلی بر این مبنا شکل گرفته که یاکوزا و مافیای روسی درگیر قضیه دزدیده شدن دهها تن طلا در آفریقای جنوبی می شوند.



اسپکتور به هالیوود ریپورتر گفت: "ایده ساخت این بازی عملا از جان وو بود. او می خواست داستانی درباره نینجاهای قدیمی را در فضا و مکان امروزی به تصویر بکشد و این ایده برای من جالب بود. مجذوب این ایده بودم که اگر مضامین قدیمی و معاصر در تقابل با هم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد. ضمن اینکه خیلی دوست داشتم با جان وو همکاری کنم."



او ادامه داد: "جان وو به قدری در خلق شخصیت های بازی به خصوص قهرمان آن، همین طور موقعیت ها و موضوع آن مشارکت‌ داشت که به راحتی می تواند روایت سینمایی آن را حتی بدون همکاران خالقان بازی بسازد."



به گفته ترنس چانگ، یکی از تهیه کنندگان پروژه، فیلم جان وو بیشتر مبتنی بر واقعیت است، هر چند عناصری از بازی را هم در خود دارد. او امیدوار است تولید فیلم از سال آینده آغاز شود، اما تا زمانی که فیلمنامه کامل نشده نمی توان تاریخ دقیق آن را مشخص کرد. در همین حال تاریخ توزیع بازی رایانه ای نیز مشخص نیست. اسپکتور سازنده بازی هایی مانند "Deus Ex"، "سارق: سایه های مرگبار" و "شوک سیستم" است.



وو که خودش از طرفداران بازی های رایانه ای است، در مه 2003 یک استودیو ساخت این نوع بازی ها به نام "تایگر هیل" راه اندازی کرد که اولین عنوان آن "خفقان جان وو" اوت امسال به بازار می آید. این بازی عملا دنباله ای بر فیلم Hard Boiled وو با بازی چو یون ـ فت است. وو در خلق بازی نقش داشت و بخش هایی از آن را هم کارگردانی کرد. فیلمساز 61 ساله چینی کارگردان فیلم هایی مانند "گلوله در سر"، "تیر شکسته"، "تغییر چهره" و "ماموریت: غیرممکن 2" است.

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