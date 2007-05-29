به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما شنبه گذشته در دیدار با بکشوف معاون رادیو و تلویزیون قرقیزستان ضمن اعلام برگزاری این اجلاس در تهران افزود: "تاسیس این اتحادیه در توسعه و تقویت همکاری‌های کشورهای عضو اکو در زمینه مبادله اخبار، تولید و تبادل مشترک برنامه و همکاری‌های فنی تاثیر بسزایی خواهد داشت."

محمدجعفر صافی افزود: "پیشنهاد تاسیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای عضو اکو سال گذشته توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود که در اجلاس اخیر کارشناسان فرهنگی اکو در اسلام آباد پاکستان به تصویب رسید."