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۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۱

رؤسای رادیو و تلویزیون‌های عضو اکو به تهران می‌آیند

نخستین اجلاس رؤسای رادیو و تلویزیون‌های کشورهای عضو اکو با موضوع تاسیس اتحادیه رادیو و تلویزیون اکو در سال جاری به میزبانی صدا و سیما ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان صدا و سیما شنبه گذشته در دیدار با بکشوف معاون رادیو و تلویزیون قرقیزستان ضمن اعلام برگزاری این اجلاس در تهران افزود: "تاسیس این اتحادیه در توسعه و تقویت همکاری‌های کشورهای عضو اکو در زمینه مبادله اخبار، تولید و تبادل مشترک برنامه و همکاری‌های فنی تاثیر بسزایی خواهد داشت."

محمدجعفر صافی افزود: "پیشنهاد تاسیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های کشورهای عضو اکو سال گذشته توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود که در اجلاس اخیر کارشناسان فرهنگی اکو در اسلام آباد پاکستان به تصویب رسید."

کد مطلب 494373

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