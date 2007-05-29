به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد که صبح امروز در جمع اعضای ستاد مرکز بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) سخن می گفت، تاکید کرد: تفکر و دیدگاه امام(ره) هر روز درخشنده تر از روز قبل در عالم می تابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کلام، فرهنگ، ادبیات و معیارهای امام الگویی برای همه جهانیان شده است، تصریح کرد: به فضل الهی امروز این الگو و حرکت و کلام امام در همه جای دنیا به واقعیت پیوسته است .

وی افزود: امروز آرمان امام به آرمانی قطعی ملت های دنیا تبدیل شده است.

رئیس جمهور، حرکت امام را دنبال حرکت پیامبر اسلام(ص) و عاشورا دانست و خطاب به مسئولان گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) گفت: گرامیداشت امام یک کار تشریفاتی متعارف مثل گرامیداشت یک شاعر ، ادیب، هنرمند و قهرمان نیست ، گرامیداشت امام (ره) معرفی ابعاد مکتب امام است.

دکتر احمدی نژاد همچنین با اشاره به اینکه مکتب امام برای سعادت زندگی همه بشریت است خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم همه مکتب و حرف امام را در یک کلمه خلاصه کنیم آن است که وی، امام حق، انسان کامل، امام معصوم، قطب عالم امکان و حقیقت و ثمره هستی است.

وی در ادامه با اشاره به علاقمندی سیاست مداران، دانشمندان و هنرمندان جهان به راه امام یادآور شد: در یک دیداری، رئیس جمهور کشوری در تریبون رسمی بارها تکرار می کند راه ما، راه امام خمینی است . با هزاران نامه و پیامی از افراد مختلف از نقاط جهان می رسد می گویند ما همه راه را رفته ایم رسیدیم به راهی که امام رفته است و این راه تنها راه رسیدن به حقیقت است.

رئیس جمهور خطاب به مسئولان بزرگداشت حضرت امام، ضمن تشکر از برنامه ها و فعالیت های این ستاد گفت: امروز نسل سوم بسیار عمیق تر ، مومنانه تر، اصول و آرمان های امام را دریافت کرده است و پای این معیارها ایستاده است، آنها در سراسر کشور از ما راه امام عزیز را مطالبه می کنند.

در ابتدای این دیدار انصاری رئیس ستاد مرکز بزرگداشت حضرت امام خمینی گزارشی از برنامه ها و فعالیت های این ستاد برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم امسال ارائه کرد.