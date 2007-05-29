به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی امروز در افتتاحیه نخستین اجلاس دانشکده های پزشکی کشورهای اسلامی در جزیره کیش افزود: خوشبختانه بیشتر کشورهای اسلامی دعوت دانشگاه علوم پزشکی تهران را قبول کرده اند تا با تبادل نظر در مورد این مباحث زمینه ایجاد همکاری مشترک را فراهم می کند.

وی افزود: کمیته علمی اجلاس سعی کرده است محورهای مشخصی را برای این اجلاس تعیین کند و راهکارهای عملی برای همکاری بیشتر این دانشکده ها فراهم شود.

امامی رضوی یاد آور شد: همچنین در این سمینار زمانی برای ارائه تجربیات دانشکده های پزشکی کشورهای اسلامی اختصاص داده شده است.

وی افزود: ارائه برخی توانمندی های مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر برنامه های نخستین اجلاس دانشکده های پزشکی جهان اسلام است.

همچنین در ادامه مراسم افتتاحیه دکتر مرضیه وحید دستجردی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه های علوم پزشکی ایران زیر مجموعه وزارت بهداشت قرار دارند و از معدود دانشگاههای جهان در زمینه ارائه همزمان خدمات و آموزش هستند.

وی افزود: به منظور جمع آوری اطلاعات دانشکده های پزشکی جهان اسلام با مجموعه های مختلفی از جمله وزارت امور خارجه و آیسسکو ارتباط برقرار شد و با این وجود از میان 57 کشور اسلامی 30 کشور اسلامی برای این نشست دعوت شدند.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران یاد آور شد: نبود اطلاعات دقیق از دانشکده های پزشکی کشورهای اسلامی لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از این دانشکده ها را یادآوری کرد.

وی خاطرنشان کرد: تبادلات علمی میان کشورهای اسلامی موجب انسجام بیشتر میان کشورهای اسلامی خواهد شد و این سمینار نیز در این هدف سیر خواهد کرد.

