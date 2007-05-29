نرخ اوراق مشارکت تابع نرخ سود سپرده های بانکی خواهد بود

مدیرعامل سابق بانک سپه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که نرخ سود بانکی و نرخ اوراق مشارکت باید با یکدیگر هماهنگ باشد، تصریح کرد : البته تعیین این نرخ ها بستگی به بازار پولی و سیاست های پولی دارد.

محمود رضا خاوری افزود : سیاست پولی که دولت در حال حاضر آن را پیگیری می کند، جذب نقدینگی در جامعه است و به همین دلیل نیز رئیس جمهور گفت که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش نمی یابد و تنها نرخ سود تسهیلات کاهش خواهد یافت، بنابراین با توجه به این که انتشار اوراق مشارکت نیز در راستای جذب نقدینگی صورت می گیرد، قطعا نرخ آن از نرخ سپرده ها تبعیت خواهد کرد.

وی با بیان این که انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی و عدم کاهش نرخ سپرده ها به گفته رئیس جمهور برای مهارنقدینگی های سرگردان در جامعه و کنترل آن توسط بانک مرکزی است، افزود : کاهش نرخ سود تسهیلات و عدم کاهش نرخ سود سپرده ها دو مکانیزم است.

مدیر عامل سابق بانک سپه ادامه داد : این اقدامات باعث کاهش تقاضای مصرف می شود که در پی آن وجوه در بانک ها جمع آوری می شود و از سوی دیگر این وجوه به بخش هایی سوق پیدا می کند که نرخ سود در آنها ارزان تر است، که در این حالت نیز به دلیل این که هزینه ها کاهش یافته می تواند منجر به کاهش قیمت نهایی کالا نیز شود.

وی اضافه کرد : زمانی که قیمت نهایی کالا کاهش یابد، خود به خود سیاست ضد تورمی ایجاد خواهد شد، بنابراین می توان گفت که تورم و نرخ سود تسهیلات دو روی یک سکه هستند که که ما می توانیم با مهارت خاصی بین آنها هماهنگی ایجاد کنیم.

خاوری با بیان این که کاهش نرخ سود تسهیلات بدون این که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، امکانپذیر است تصریح کرد : دولت به دنبال کاهش هزینه های تولید است و از جمله مواردی که می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید شود کاهش هزینه های بانکی است.

وی گفت : به طور حتم سپرده هایی که نرخ آنها کمتر از نرخ اوراق مشارکت است به سوی اوراق مشارکت خواهد رفت اما در مجموع تمامی موارد در اختیار سیاستگذاران است.