به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، معاون وزیر نفت کشور هندوستان و احمد وقارنماینده پاکستان امروز درحاشیه مذاکرات چهارمین دور سه جانبه خط لوله صلح درجمع خبرنگاران حاضر شدند و درپاسخ به سوالات خبرنگاران درباره رسیدن به توافق در این مذاکرات اظهار امیدواری کردند.

سانرشان ، معاون وزیر نفت هند درباره محرمانه بودن مفاد توافق نامه گفت : تاکنون هند به اصل محرمانه بودن مفاد پای بند بوده است اما اگر نشریات و روزنامه های این کشور مطالبی در این باره می نویسند رسما از سوی دولت هند نیست.

وی درباره احداث خط لوله صلح گفت : موضوع اصلی دراین باره قیمت و احداث خط لوله صلح تا مرزهند است و از سوی دیگر باید بعضی از مسائل درباره ترانزیت و هزینه حمل گاز را با کشور پاکستان حل و فصل کنیم.

وی اضافه کرد: تصمیماتی که دراین جلسات اتخاذ می شود بر مبنای اعتماد و منافع ملی است و کشورهای ثالث دراین تصمیمات اثری نخواهند داست.

معاون وزیر نفت هندوستان اظهارداشت: کشورهای مذاکره در خط لوله صلح منافع خود را در نظر می گیرند اما تامین امنیت خط لوله مساله بسیاری مهمی است که باید مورد توجه سه کشور قرار گیرد.

همچنین احمد وقار نماینده هیئت پاکستانی در مذاکرات خط لوله صلح تصریح کرد: پاکستان از توانایی لازم برای تامین امنیت خط لوله صلح برخوردار است و برای احداث خط لوله صلح نیز هرکشور باید مسئولیت احداث را در کشور خود برعهده گیرد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا به نتیجه نهایی درباره قیمت رسیده اید، گفت : یک شرکت مشاور نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام کرد که تقریبا مورد قبول سه کشور قرار گرفت. وی درباره سهم پاکستان از گاز ایران افزود: در فاز اول هند وپاکستان 60 میلیون مترمکعب و در فاز دوم نیز 90 میلیون مترمکعب از این گاز را برداشت می کنند.

احمد وقار تاکید کرد: پاکستان فرمول قیمت را تایید کرده و حضور در این نشست برای اجرایی کردن این پروژه است.