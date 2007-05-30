کشت رقم جدید بذر پیاز در زنجان آغاز شد

به گزارش مهر، قدرت ‌الله سلیمانی ظهر امروز درجمع خبرنگاران افزود : نوع جدید پیاز در پنج مزرعه الگویی مناطق مختلف شهرستان زنجان از جمله ارمغانخانه، نیک‌پی و حومه این شهر به ‌وسعت سه‌هزار مترمربع کشت شده است.

وی متذکر شد : کشت این محصول با هدف مقایسه عملکرد در شرایط یکسان ، سازگاری با منطقه، بازارپسندی و زمان ماندگاری رقم جدید با ارقام محلی موجود و معرفی آن به ‌کشاورزان منطقه انجام شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد : شهرستان زنجان با تولید سالانه ‪ ۹۱‬هزارتن پیاز از سه‌هزار هکتار سطح زیرکشت این محصول، رتبه اول را درسطح استان زنجان دارد.

وی یادآورشد : نوع "قلی‌قصه" مرغوبترین بذری است که هم اکنون توسط زارعین پیازکار شهرستان زنجان کشت می‌شود.