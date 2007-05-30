کشت رقم جدید بذر پیاز در زنجان آغاز شد

به گزارش مهر، قدرت الله سلیمانی ظهر امروز درجمع خبرنگاران افزود: نوع جدید پیاز در پنج مزرعه الگویی مناطق مختلف شهرستان زنجان از جمله ارمغانخانه، نیکپی و حومه این شهر به وسعت سههزار مترمربع کشت شده است.
وی متذکر شد : کشت این محصول با هدف مقایسه عملکرد در شرایط یکسان ، سازگاری با منطقه، بازارپسندی و زمان ماندگاری رقم جدید با ارقام محلی موجود و معرفی آن به کشاورزان منطقه انجام شده است.
سلیمانی خاطرنشان کرد : شهرستان زنجان با تولید سالانه ۹۱هزارتن پیاز از سههزار هکتار سطح زیرکشت این محصول، رتبه اول را درسطح استان زنجان دارد.
وی یادآورشد : نوع "قلیقصه" مرغوبترین بذری است که هم اکنون توسط زارعین پیازکار شهرستان زنجان کشت میشود.
سلیمانی اظهار داشت : مازاد محصول پیاز شهرستان زنجان به استانهای همجوار و مناطق شمالی کشور فرستاده میشود.
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