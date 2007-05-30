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۹ خرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

کشت رقم جدید بذر پیاز در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر جهادکشاورزی زنجان گفت : کشت رقم جدید بذر پیاز "سوییت اسپانش" در مزارع شهرستان زنجان آغاز شده است .

به گزارش مهر، قدرت ‌الله سلیمانی ظهر امروز درجمع خبرنگاران  افزود: نوع جدید پیاز در پنج مزرعه الگویی مناطق مختلف شهرستان زنجان از جمله ارمغانخانه، نیک‌پی و حومه این شهر به ‌وسعت سه‌هزار مترمربع کشت شده است.

وی متذکر شد : کشت این محصول با هدف مقایسه عملکرد در شرایط یکسان ، سازگاری با منطقه، بازارپسندی و زمان ماندگاری رقم جدید با ارقام محلی موجود و معرفی آن به ‌کشاورزان منطقه انجام شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد : شهرستان زنجان با تولید سالانه ‪ ۹۱‬هزارتن پیاز از سه‌هزار هکتار سطح زیرکشت این محصول، رتبه اول را درسطح استان  زنجان  دارد.

وی یادآورشد : نوع  "قلی‌قصه" مرغوبترین بذری است که هم اکنون توسط زارعین پیازکار شهرستان زنجان کشت می‌شود.

سلیمانی اظهار داشت : مازاد محصول پیاز شهرستان زنجان به ‌استان‌های همجوار و مناطق شمالی کشور فرستاده می‌شود.

کد مطلب 494414

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