  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

بررسی زندگی هنری رضا صابری در رادیو ایران

زندگی هنری رضا صابری در برنامه چهارشنبه نهم خردادماه "آینه جادو" رادیو ایران بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی پور تهیه‌کننده و سردبیر "آینه جادو" است که در برنامه فردا شب زندگینامه هنری رضا صابری، کارگردان و نویسنده "تراژدی تردید"، با حضور وی و حسین قره کارشناس بررسی می‌شود. هفته آینده 16 خردادماه هم نمایش "تراژدی تردید" نقد و بررسی خواهد شد.

نمایش "تراژدی تردید" به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری در سالن چهارسو اجرا می‌شود و در آن حامد یزدی، آرش تبریزی، کریم جشنی، سعید صمدی و عباس جان‌فر بازی می‌کنند. این نمایش یک منظومه بلند است که در 45 دقیقه وقایع قبل و بعد از عاشورا و احوال حر را بیان می‌کند و تلاش دارد با نگاهی دیگر چهره جدیدی از شخصیت حر ‌ارائه دهد.

برنامه روز شنبه 12 خرداد "آینه جادو" به نقد و بررسی فیلم سینمایی "نقاب" اختصاص دارد. در این برنامه کاظم راست‌گفتار، کارگردان و پیمان قاسم‌خانی فیلمنامه‌نویس حضور دارند. کارشناس برنامه هم سهیلا قوسی، سردبیر ریحانه یزدان‌پرست و تهیه‌کننده علی امینی‌پور است.

"نقاب" دومین فیلم سینمایی کاظم راست گفتار پس از "عروس خوشقدم" است و از عوامل آن می توان به پیمان قاسم خانی طراح اولیه داستان، علی آشتیانی پور تهیه کننده، علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، مهدی حسینی وند تدوینگر اشاره کرد. امین حیایی، پارسا پیروزفر، سارا خوئینی ها، گوهر خیراندیش، ماه چهره خلیلی و محمدرضا شریفی نیا بازیگران فیلم هستند.

کد مطلب 494424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها