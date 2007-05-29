نقش هنر در دولت نهم بسیار ارزنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صفارهرندی در جمع هنرمندان اصفهانی با تاکید بر نقش و تاثیرهنر و هنرمند در جامعه امروز افزود : نقش هنر در جامعه ما متاسفانه به چشم نمی آید و بسیاری فقط زیبایی‌ های دنیا را می بینند و نسبت به آفریننده آن کم توجه هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع هنرمندان ادامه داد : ما امروز به قطب معنوی دنیا تبدیل شده ‌ایم و ایران اسلامی امروز به عنوان یک الگو در تمام دنیا مطرح شده و هر کجا از ایران نامی برده شود، همراه با آن فرهنگ و هویت بالای ایرانیان نیز به چشم می آید.

وی ادامه داد : در ابتدای دولت نهم و در آغاز سفرهای استانی موج تازه‌ای از خدمتگزاری به مردم شروع شد که در راستای رفع مشکلات مردم و ایجاد عدالت اجتماعی و شهروندی برای تمامی ایرانیان در تمام نقاط ایران زمین است.

صفارهرندی تصریح کرد : کوردلانی در کشور و در بعضی جناح های سیاسی وجود دارند که با سنگ اندازی و ارائه اطلاعات نادرست در جهت تهاجم های گسترده فرهنگی دشمن برای براندازی و خالی کردن افکار عمومی تلاش می کنند که تا کنون به هیچ یک از اهداف خود نرسیده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی به سرعت به سوی نقطه اوج خود حرکت می کند ادامه داد : ملت ما و خصوصا دولت نهم در عمل این نکته را اثبات کرده است تا جایی که دانشمندان جوان هسته ‌ای ما قله ‌های رفیع دانش نوین را به سرعت درمی ‌نوردند.

در ادامه این جلسه فرهیختگان و هنرمندان استان ضمن بیان مشکلات خود خواستار حمایت های مالی و معنوی از این اقشار و فعالیت های آنها در زمینه های مختلف ادبیات، خوشنویسی و روزنامه نگاری شدند.