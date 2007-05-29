همایش مدرسه 1400 - دانش آموز 1400 برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدرسه 1400- دانش آموز 1400 به ابتکار دانش آموزان عضو انجمن اسلامی دبیرستان شهید جباریان در استان خراسان رضوی برگزار می شود.

از ویژگی های این همایش دانش آموزی که تحقیق و کارشناسی علمی جهت برگزاری آن از آذر 1385 و دیدار با نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آغاز شد طرح تبدیل مدارس 1400 به مدارس نبوی، تبیین مولفه های مربوط به دانش آموز 1400 است.

قالب برگزاری این همایش به صورت فراخوان مقاله است که همزمان در سراسر کشور با بهره گیری از سیستم ارسال مقالات به صورت برگه های جواب قبول ویژه ارسال مقالات که توسط انجمن های اسلامی دانش آموزان در مدارس کشور توزیع می شود و فراخوان اینترنتی مقاله از طریق سایت www.1400.jonbesh.ir تا اواخر تیر 86 ادامه می یابد.

همایش علمی مدرسه 1400- دانش آموز 1400 با دعوت از اساتید و نویسندگان مقالات برتر شهریور ماه امسال در مشهد مقدس برگزار می گردد تا دانش آموزان بتوانند بر اساس موضوع همایش و نتایج حاصل از آن و نزدیک بودن به بازگشایی مدارس شاهد کاربردی شدن سند چشم انداز و نتایج حاصل از این همایش بوده و جهت تحقق آن همزمان با آغازسال تحصیلی تلاش کنند.

بر اساس طرح مدرسه 1400 - دانش آموز 1400 در راستای سند چشم انداز توسعه به جنبش نرم افزاری و بستر سازی جهت تولید علم در مدارس توجه ویژه خواهد شد.