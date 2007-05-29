نخست وزیر انگلیس وارد لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر ورود نخست وزیر انگلیس به لیبی را اولین گام سفر دوره ای وی به آفریقا و سه کشور این قاره بر شمرد.

ورود هواپیمای بلر به تریپولی مدت کوتاهی پس از آن صورت می گیرد که اعلام شد شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم قرار است توافقی به میزان900 میلیون دلار با شرکت دولتی نفت لیبی امضا کند.

با این توافق که انتظار می رود طی سفر بلر نهایی شود، این شرکت انگلیسی پس از 33 سال غیبت به بازارهای این کشور نفت خیز شمال آفریقا باز می گردد.

بلر قرار است با معمر قذافی رهبر لیبی دیدار کند، کشوری که به سبب اتهام مربوط به انفجار بمب در هواپیمای پان امریکن در بالای لاکربی در اسکاتلند، مورد تحریم کشورهای غربی بود.

اتهام مربوط به تعقیب برنامه های مربوط به تسلیحات کشتار جمعی از سوی لیبی یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف لیبی با اروپا و آمریکا بود که این کشور تحت فشار انگلیس و آمریکا اعلام کرد که حاضر است تا برنامه های تسلیحاتی خود را برچیند.

دیدار بلر از لیبی اولین دیدار نخست وزیر انگلیس از سال 1952 از این کشور است.

همچنین گفتنی است که دو کشور پس از انفجار لاکربی به مدت 15 سال روابطشان قطع بود و پس از آنکه قذافی در سال 1999 موافقت کرد تا دو مامور سازمان اطلاعاتی خود را که متهم به این بمب گذاری بودند برای محاکمه به انگلیس تحویل دهد روابط آنها از سرگرفته شد.