به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر در این باره گفت: "با کمک سه تن از اساتید برجسته تئاتر کشور شامل حمید سمندریان، دکتر خاکی و دکتر زاهدی در سه حوزه فرهنگی آلمان، فرانسه و انگلیس از جشنواره‌هایی مانند آوینیون، ادینبورو، تورنتو، مونترال، اسلو و جشنواره تابستانی یونان و آلمان آثاری با کیفیت بالا و هماهنگ با ارزش‌های فرهنگی انتخاب می‌کنیم."



وی ضمن پربار ارزیابی کردن سفر خود به جشنواره تئاتر برلین یادآور شد: "در این جشنواره از 30 دبیر جشنواره‌های مختلف تئاتری دنیا دعوت به عمل آمده بود که در بین آنها ما و دبیر جشنواره تئاتر لهستان دو کشوری بودیم که فراخوان جشنواره‌های خود را به صورت مکتوب و ترجمه‌شده در اختیار سایرین گذاشتیم. ضمن اینکه با ارزیابی آثار باکیفیت جشنواره رایزنی‌های گسترده‌ای نیز با مسئولان جشنواره‌های دیگر، فعالان تئاتر آلمان و کارگردان‌های شرکت‌کننده در جشنواره داشتیم."



سرسنگی گفت: "شاخصه جشنواره تئاتر برلین معاصرسازی و جذب مخاطب جوان بود. با توجه به این نکته 50 فیلم از آثار تئاتر معاصر آلمان را برای انتقال این دانش و اطلاعات روز به ایران آوردیم که در آینده طی نشست‌های تخصصی نسبت به نمایش آنها برای اهالی تئاتر اقدام می‌کنیم. هزینه دعوت از آثار با کیفیت بالا و نمایش‌هایی با کیفیت پائین تفاوت چندانی ندارد و با رایزنی‌هایی که با کشورهای مورد نظر صورت می‌گیرد، سعی شده بخشی از هزینه‌ها را گروهها خودشان تأمین کنند."



دبیر بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر درباره فراخوان جشنواره گفت: "امسال زودتر از دوره‌های گذشته نسبت به انتشار فراخوان اقدام کردیم و سعی‌مان این بود که با انتشار گسترده فراخوان در مراکز مهم تئاتری مانند تئاتر شهر، تالار وحدت، خانه نمایش، فرهنگسراها، انجمن‌های نمایشی شهرستان‌ها و جشنواره‌های خارجی، افراد و گروههای متقاضی شرکت در جشنواره بتوانند برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند."



وی با اعلام اینکه امکان ارسال فراخوان برای کارگردانان تئاتر نبوده، درباره کمیته‌های کارشناسی و انتخاب جشنواره گفت: "در بخش نمایشنامه‌نویسی و تولید متن حمید امجد، سیدمهدی شجاعی، حسین فرخی، محمد یعقوبی و عبدالحی شماسی عضو کمیته هستند. در بخش تئاتر خیابانی این کمیته متشکل از امیر دژاکام و حامد سقائیان است و نفر سوم هم معرفی می‌شود. قطب‌الدین صادقی، محمود عزیزی، مسعود دلخواه، رحمت امینی و حمید افشار نیز کمیته انتخاب بخش تجربه‌های دانشجویی هستند و نادر برهانی مرند مسئولیت انتخاب اعضا کمیته انتخاب آثار رادیو و تلویزیون را بر عهده دارد."



مجید سرسنگی از نمایش‌های "حیاط خلوت" نوشته و کار چیستا یثربی، "منظومه مور بی‌ملکه" نوشته وکار ناصح کامکاری، "خواب آهسته مرگ" نوشته محمد چرمشیر به کارگردانی حسن معجونی و "همسایه آقا" به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی به عنوان نامزدهای بخش مرور آثار جشنواره تئاتر فجر تا اردیبهشت‌ماه امسال نام برد.



وی درباره بخش تئاتر شهرستان بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر از حضور عضو منتخب در جشنواره‌های منطقه‌ای با هدف یکسان‌سازی کیفیت آثار خبر داد و انتخاب آثار را از خروجی این جشنواره‌ها در چهار منطقه کشور اعلام کرد. سرسنگی افزود: "ما حدوداً 12 گروه را برای این بخش انتخاب می‌کنیم که البته به تناسب کیفیت این آثار بالا و پائین خواهد شد. اعضا کمیته انتخاب این آثار موظفند آمار خود را تا اول آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند."



دبیر جشنواره تئاتر فجر از اختصاص یکی از خیابان‌های فرعی منتهی به تئاتر شهر به تئاتر خیابانی در صورت توافق با راهنمایی و رانندگی و شهرداری تهران خبر داد. وی توافق با فرهنگستان هنر برای همکاری در بخش ویژه تئاتر ملل در زمینه‌های اجرا، سخنرانی‌های علمی و برگزاری آن در مجموعه فرهنگی هنری آسمان را به عنوان یکی از کارهای دبیرخانه جشنواره نام برد و افزود: "برای چاپ چند عنوان کتاب با موضوع تئاتر شرق با برخی اساتید و انتشارات مهم رایزنی کرده‌ایم."



سرسنگی در پایان این نشست گفت: "توافقاتی نیز با کانون ملی منتقدان برای برگزاری جلسات منظم گفتگو، نقد و بررسی آثار جشنواره تئاتر فجر با حضور منتقدان برجسته بین‌المللی انجام داده‌ایم. در جشنواره امسال همچنین قرار است وزارت آموزش و پرورش طبق توافق اولیه سالن‌های مناطق آموزشی خود را برای اجرای تئاتر دانش‌آموزی در ایام جشنواره اختصاص دهد."

