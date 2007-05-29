تاکسی های نارنجی تهران منطقه بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تیموری کرمانی با ارائه گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر افزود: طی سال جاری تاکسیمترها فعال خواهند شد چون نظارت بر 22 هزار تاکسی گردش فعال در تهران، بسیار مشکل است.

وی در مورد برخورد با متخلفان در خصوص افزایش غیر قانونی نرخ کرایه تاکسی ها گفت: از 72 شکایت ارائه شده از سوی شهروندان حدود 36 شکایت در مورد افزایش نرخ کرایه بوده است که متخلفان از طریق تعهد، توقف خودرو تبدیل تاکسی نارنجی به خطی تنبیه شده اند.

تیموری اظهار داشت: متاسفانه به علت مشخص نشدن نماینده شورا برای 82 پرونده شکایت های مردمی ، هنوز تصمیم گیری در خصوص این پرونده ها انجام نشده است در صورتی که شکایت شهروندان از متخلفان با قید یک فوریت بررسی می شود .

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلام اینکه تا کنون 42 هزار مسافربر شخصی از طریق ثبت نام، شناسایی شده اند ، گفت: کارت سوخت و کارت شناسایی در سیستم ساماندهی فعال شده است.

تیموری اجرای محدوده ترافیک طی سالهای اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: محدوده ترافیک سرعت خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش داده است به گونه ای که با افزایش تعداد سرویس های رفت و برگشت درآمدی بیشتر هم حاصل می شود.

وی با اشاره به اختصاص بودجه برای مساعدت به ناوگان تاکسیرانی از سوی شهرداری و شورای شهر، افزود: تا کنون 13 هزار نفر برای دریافت وام 500 هزار تومانی ثبت نام کرده اند که تا قبل از شروع نیمه دوم سال اختصاص خواهد یافت.

تیموری، کمک هزینه بیمه 7 هزار نفر از رانندگان تاکسی را برای هر نفر ماهانه 10 هزار تومان عنوان کرد و گفت : متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از بیمه کردن رانندگان تاکسی بالای 50 سال خودداری می کنند.

وی افزود : بر این اساس قدیمی ترین راننده تاکسی با سن 82 سال نمی تواند از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شود.

تیموری در مورد نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار داشت: در سال گذشته حدود 4 هزار دستگاه تاکسی نوسازی شده است که براساس آن تمام ایستگاه ها از سطح معابر عمومی خارج خواهند شد .

تیموری از فعالیت 9 هزار مسافر پلاک موقت بنزین سوز درتهران خبر داد و گفت : با توجه به طرح نوسازی تاکسیرانی طی سال گذشته و ورود 1500 دستگاه بدون کپسول گاز در آمار خودروها و تاکسی های یگانه سوز قرار می گیرند .

وی تاکید کرد: بازنشستگی راننده های تاکسی هنوز محقق نشده است.

در ادامه این جلسه ، مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه معاینه فنی تاکسی ها کامل نیست.

وی ادامه داد: ساماندهی ایستگاه های خطی باز هم نیازمند برنامه های بیشتر است که در این زمینه آموزش و نظارت میدانی ضرورت دارد.

دکتر خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز افزود: افزایش نرخ سوخت قبلا در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها لحاظ شده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه اغلب تاکسی های فعال درتهران گازسوز هستند بنابراین افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نرخ کرایه ها نباید داشته باشد.

دانشجو با تاکید بر ادامه خدمات حمایتی به تاکسیرانان ادامه داد: طبق خدمات ارائه شده باید تاکسیرانان خود را مقید به چهارچوب های تعریف شده بدانند بنابراین بر اساس قانون نرخ قطعی است.

رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به نظارت افتخاری 3 هزار و 710 شورایاری گفت: ناظران افتخاری برای حفظ حقوق شهروندی تلاش های بسیاری کرده اند.

وی گفت: 2 سال است که از رانندگان تاکسی حمایت می کنیم اما تا کنون نتیجه ای نگرفته ایم.

احمد مسجد جامعی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه این جلسه گفت: برای همدلی سازمان تاکسیرانی نیازمند ارائه یک طرح جامع است که باید از طریق بدنه اجتماع فراهم شود.

همچنین معصومه ابتکار، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با تاکید بر گازسوز کردن تمام تاکسی های تهران گفت: با توجه به طرح جامع می توان در همه جهات افق های شهر را از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء داد.