  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

قائم مقام فناوری وزیر علوم :

بودجه پارکها و مراکز رشد بر اساس عملکرد آنها پرداخت می‌شود

بخشی از بودجه پارکها و مراکز رشد در سال جاری بر اساس کیفیت عملکرد آنها تعیین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جهانگیریان در اولین گردهمایی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی پارکهای علم و فناوری سراسر کشور بر ضرورت اطلاع ‌رسانی سریع، به موقع، منظم و دقیق تأکید کرد و گفت : در عرصه اطلاع ‌رسانی، وظیفه پارکها از دانشگاهها مهمتر است زیرا دانشگاهها در طی سالها برای مردم شناخته شده‌اند ولی پارکها، نهادهای نوپایی هستند که نیاز به معرفی دارند.

وی در ادامه از مسئولان روابط عمومی پارکها خواست از عملکرد خود اطلاعات کامل و مدونی داشته باشند و آن را در اختیار مطبوعات و مردم و میهمانان دهند.

در این گردهمایی، ساختار و تشکیلات روابط عمومی پارکهای علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

 

کد مطلب 494468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها