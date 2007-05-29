به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جهانگیریان در اولین گردهمایی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی پارکهای علم و فناوری سراسر کشور بر ضرورت اطلاع ‌رسانی سریع، به موقع، منظم و دقیق تأکید کرد و گفت : در عرصه اطلاع ‌رسانی، وظیفه پارکها از دانشگاهها مهمتر است زیرا دانشگاهها در طی سالها برای مردم شناخته شده‌اند ولی پارکها، نهادهای نوپایی هستند که نیاز به معرفی دارند.



وی در ادامه از مسئولان روابط عمومی پارکها خواست از عملکرد خود اطلاعات کامل و مدونی داشته باشند و آن را در اختیار مطبوعات و مردم و میهمانان دهند.



در این گردهمایی، ساختار و تشکیلات روابط عمومی پارکهای علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.