اولمرت و ابومازن هفته آینده دیدار می کنند / ادامه رایزنی گروههای فلسطینی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ابومازن در پایان دیدار با "هانس گرت هترینگ" رئیس مجلس اروپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت : دیدارهای ما با اسرائیلی ها باید ادامه یابد و در این چارچوب روز هفت ژوئن با اولمرت ملاقات خواهم کرد. ابومازن به محل انجام این نشست اشاره ای نکرد.

این درحالی است که دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای انجام این دیدار در فته آینده را مورد تائید قرار داد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خاطرنشان کرد : من امیدوارم که اسرائیلی ها به حملات زمینی اقدام نکنند زیرا همه چیز از طریق مذاکرات قابل حل وفصل است و ما آماده انعقاد قرارداد آتش بس هستیم.

وی در این راستا به مذاکرات گروه های فلسطینی برای انجام آتش بس اشاره کرد.

در این چارچوب، هیئت نمایندگی جنبش فتح در چارچوب رایزنی های مصر با گروههای فلسطینی به گفتگوهای خود در شهر قاهره با مقام های مصری ادامه داد.

برپایه این گزارش، مصر این رایزنی ها را به طور جداگانه با گروههای فلسطینی برای تقویت وحدت ملی فلسطین برگزار می کند و "عزام الاحمد" معاون نخست وزیر فلسطین و رئیس هیئت نمایندگی جنبش فتح با "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفتگو کرد.