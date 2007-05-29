صهیونیست ها 12 فلسطینی را شهید و زخمی کردند / اشغالگران سخنگوی فراکسیون فتح را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منافع فلسطینی گفتند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز دو مبارز فلسطینی عضو گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس را در نزدیک گذرگاه "صوفا" در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رساندند.

یک منبع پزشکی به خبرگزاری فرانسه گفت : "عبدالکریم شعث" و "محمد احمد معمر" بعد از اصابت گلوله نیروهای ارتش اسرائیل شهید شدند و یک زن فلسطینی به نام "سوزان العمور" نیز زخمی و به بیمارستان غزه در شهر رفح منتقل شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

سخنگوی گردانهای عزالدین القسام در همین زمینه گفت که مبارزان فلسطینی عضو این گردانها با نیروهای اسرائیلی در نزدیک گذرگاه صوفا درگیر شدند و این نیروها توانستند که دو مبارز فلسطینی یاد شده را بازداشت کنند.

یک منبع امنیتی فلسطین به خبرگزاری فرانسه گفت : ارتش اسرائیل شعث و معمر را بازداشت، شکنجه و سپس به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

ارتش اسرائیل درپی این درگیری به شماری خانه در منطقه حمله کرد و یک فروند بالگرد اسرائیل نیز منطقه رفح را گلوله باران کرد.

منبع امنیتی یاد شده همچنین گفت که ارتش اسرائیل دو برادر فلسطینی را به نام های فایق و طلب العمور با یورش به خانه آنها در نزدیک گذرگاه صوفا بازداشت کرد.

این درحالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره از بمباران منطقه "بیت حانون" در نوار غزه و زخمی شدن 10 فلسطینی خبر داد.

از سوی دیگر، مسئولان امنیتی فلسطین اعلام کردند که ارتش اسرائیل امروز "جمال الطیراوی" سخنگوی فراکسیون جنبش فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین را در اردوگاه "بلاطه" در نزدیک شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.

این منابع گفتند که ارتش رژیم صهیونیستی چهار نفر از همراهان الطیراوی را نیز بازداشت کرد. اسرائیل هفته گذشته نیز "ناصر الدین الشاعر" وزیر آموزش و پرورش، سه نماینده مجلس و سه رئیس شورای شهر وابسته به جنبش حماس را در شمال کرانه باختری بازداشت کرد.

این درحالی است که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز پس از دیدار با رئیس پارلمان اروپا در شهر غزه با اعلام خبر دیدار هفته آینده خود با "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو جهت دستیابی به آتش بس، درباره حمله زمینی تل آویو به نوار غزه هشدار داد.

وی گفت : امیدواریم که اسرائیلی ها به فکر اینگونه اقدامی نباشند، همه چیز را می توان از طریق گفتگو حل و فصل کرد و ما آماده دستیابی به آتش بس هستیم.

ابومازن فاش کرد که گروههای فلسطینی درحال بررسی برخی پیشنهادها به عنوان مقدمه ای برای آتش بس با اسرائیل هستند. وی گفت : وقتی گروههای فلسطینی توافق کنند، پیشنهاد را به طرف اسرائیلی برای بررسی آن منتقل خواهیم کرد.

وی افزود : پیشنهاد وی شامل 10 بند است که در مطبوعات امروز فلسطین منتشر شده است و بویژه بر توقف شلیک موشک گروههای فلسطینی و توقف حملات هوایی وزمینی و دریایی اسرائیل تاکید دارد.

این سند همچنین برقراری آتش بس در کرانه باختری در طول یک ماه از تاریخ برقراری آتش بس در نوار غزه و توقف هر نوع ترور، پیگرد و بازداشت فلسطینی ها در کرانه باختری و نوارغزه تاکید دارد.

سند یاد شده تاکید دارد که این توافق شامل یک جدول زمانی برای خروج رژیم صهیونیستی از همه مناطق اشغالی در 28/ 9/ 2000 میلادی و نیز برچیدن مراکز ایست و بازرسی در مناطق کرانه باختری باشد. این سند همچنین می گوید که با اجرایی شدن آتش بس، تشکیلات خودگردان فلسطین به طور تدریجی نیروهای امنیت ملی فلسطین را در طول مرزهای شمالی وشرقی نوار غزه مستقر خواهد کرد.