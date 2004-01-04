بيانيه دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محكوميت منع استفاده از پوشش اسلامي در فرانسه

به گزارش خبرگزاري مهرمتن اين بيانيه به اين شرح است: اخيرا دولت فرانسه در صدد قانوني كردن ممنوعيت استفاده از پوشش اسلامي بر آمده است كه مي توان آن را موجبي براي افزايش فشار و تضييقات بيشتر براي اقليت مسلمان مقيم فرانسه دانست. دليلي كه براي محروم كردن دختران مسلمان از حضور در كلاسهاي درس ذكر شده مغايرت استفاده از حجاب با مباني لائيسيته است. اين بدان معني است كه دولت فرانسه براي كساني كه به لائيسيته معتقد نيستند حق حيات علمي قائل نيست . جاي بسي تاسف است كه در مهد تمدن غرب كه مدعي است آزادي و برابري را به جهان هديه دادهاست حقوق 5 ميليون مسلمان فرانسوي ناديده گرفته مي شود. آري لائيسيته كه مدعي بي طرفي ديني و پرهيز از ايدئولوژي رسمي است اينك خود به يك ايدئولوژي تبديل شده است . اين لائيسيته تدافعي به اخراج كردن دختران محجبه از مدارس مي انديشد . آنان وقتي كه از مدرسه رانده مي شوند قهرا دلهايشان آكنده از نفرت و كينه حكومتي مي شود كه با آنان چنين رفتاري را در پيش گرفته است و اين خود سبب مي شود تا عكس العمل هاي خشونت آميز به جاي انديشه و منطق بنشيند و اين سرآغاز دور باطلي از عمل ها و عكس العمل هاي غير مدني و تحل ناپذير گردد.

در اين بيانيه مي افزايد: ايران اسلامي به عنوان منادي و حامي ايده گفتگوي تمدنها، اين اقدام دولت فرانسه را اقدامي نه درمسير اين گفتگو ، بلكه در برخورد تمدني ميان مسلمانان و فرانسويان غير مسلمان تلقي مي كند واز اين رو به دولتمردان فرانسوي نسبت به يك بحران و چالش عميق اجتماعي هشدار مي دهد.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مسوولان دولت فرانسه يادآوري مي كند كه بانوان تحصيل كرده مسلمان استفاده از پوشش اسلامي را به عنوان يك فريضه اسلامي انتخاب كرده اند و بر استفاده از آن به عنوان وسيله اي براي اثبات هويت اسلامي خويش تاكيد دارند.

در پايان بيانيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است: اين شورا از مجامع علمي و فهرنگي كه نگاهبانان اصلي آزادي انديشه و عقيده هستند مي خواهد كه نگذارند بيش از اين آبروي كشور فرانسه به عنوان مهد انقلاب آزادي بخش، ابزار دست بازيگران سياسي قرار گيرد.

