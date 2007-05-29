نحوه برگزاری آزمون دانش پذیران دوره کاردانی فرهنگیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان آزمون دروس مشروط دانش پذیران یعنی افرادی که در یک یا دو درس مشروط شده اند و یا معدل آنان کمتر از 12 است روز پنج شنبه و جمعه 31 خرداد و اول تیرماه جاری صبح ساعت 8 تا 12 و بعد ازظهر از ساعت 14 الی 18 به شیوه متمرکز و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد.

بنا براین گزارش طرح سئوال دروس مشروط به شیوه استانی و توسط مدرسان مراکز تربیت معلم استان انجام می گیرد و تصحیح اوراق امتحانی نیز توسط مدرسان دروس مربوط در مراکز تربیت معلم مجری صورت می پذیرد.

همچنین نتایج آزمون روز سه شنبه 5 تیر ماه سال جاری توسط سازمان آموزش و پرورش استان ها اعلام خواهد شد.

زمان تشکیل کلاس برای پذیرفته شدگان از نیم سال اول سال تحصیلی 1378-1386 خواهد بود.