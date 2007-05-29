۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

نحوه برگزاری آزمون دانش پذیران دوره کاردانی فرهنگیان اعلام شد

تاریخ و نحوه برگزاری آزمون دروس مشروطی دانش پذیران دوره کاردانی نیمه حضوری فراگیر ویژه فرهنگیان از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان آزمون دروس مشروط دانش پذیران یعنی افرادی که در یک یا دو درس مشروط شده اند و یا معدل آنان کمتر از 12 است روز پنج شنبه و جمعه 31 خرداد و اول تیرماه جاری صبح ساعت 8 تا 12 و بعد ازظهر از ساعت 14 الی 18 به شیوه متمرکز و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد.

بنا براین گزارش طرح سئوال دروس مشروط به شیوه استانی و توسط مدرسان مراکز تربیت معلم استان انجام می گیرد و تصحیح اوراق امتحانی نیز توسط مدرسان دروس مربوط در مراکز تربیت معلم مجری صورت می پذیرد.

همچنین نتایج آزمون روز سه شنبه 5 تیر ماه سال جاری توسط سازمان آموزش و پرورش استان ها اعلام خواهد شد.

زمان تشکیل کلاس برای پذیرفته شدگان از نیم سال اول سال تحصیلی 1378-1386 خواهد بود.

