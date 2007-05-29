پرتغال خواهان گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران است

به گزارش ژوزه موریرا واکنیا سفیر پرتغال در تهران امروز با محمود محمدی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

محمدی در این ملاقات با اشاره به سیر روابط دو کشور و سابقه 500 ساله مناسبات ایران و پرتغال گفت: ریاست پرتغال بر اتحادیه اروپا در آینده نزدیک و تمایل دو کشور برای توسعه روابط در زمینه های مختلف فرصت مغتنمی برای استفاده از حداکثر ظرفیت های کمیته برای گسترش همکاری ها است.

وی در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی نیز اظهار داشت: تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای ورود به گفتگوها با آمریکا با هدف کمک به استقرار ثبات و آرامش در عراق اتخاذ شده و چنانچه آمریکا از این فرصت بهره لازم را نبرد و جدیت بخرج ندهد، راهی برای ایجاد آرامش در کشور جنگ زده عراق گشوده نخواهد شد.

محمدی یکی از مهمترین مولفه های تامین امنیت در عراق را خروج فوری نیروهای اشغالگر از این کشور دانست و گفت: آمریکا باید استراتژی منطقه ای خود را تغییر دهد و با نگاهی نوین به جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکلات خود در منطقه در مسیر واقع گرایی گام نهد.

در ادامه این دیدار همچنین ژوزه موریرا داکنیا سفیر پرتغال در تهران نیز گسترش روابط کشور متبوعش با جمهوری اسلامی ایران را حائز اهمیت خواند .



وی با اشاره به دعوت رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پرتغال از همتای ایرانی خود ابراز امیدواری کرد با انجام این سفر در آینده نزدیک سیر روابط و همکاری های دو کشور با توجه به ریاست آتی پرتغال بر اتحادیه اروپا از شتاب بیشتری برخوردار شود.