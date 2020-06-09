هوای آذربایجان غربی بارانی می شود/احتمال طغیان رودخانه ها

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوایی استان اواخر هفته جاری اظهارکرد: بر اساس بررسی این نقشهها، رگبار باران همراه با بارش تگرگ و رعد و برق و وزش باد شدید از روز سهشنبه در سطح استان آغاز میشود و تا اواخر هفته ادامه دارد.
وی ادامه داد: احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابیشدن رودخانهها و احتمال سقوط اشیا در اثر وزش باد دور از انتظار نیست و لازم است تا شهروندان در ترددهای خود نکات ایمنی را در نظر بگیرند.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجانغربی گفت: انجام اقدامات بهموقع در خصوص آبگرفتگی معابر شهری و اجتناب از تردد در حاشیه رودخانهها از ضرورت روزهای آتی در آذربایجانغربی است.
وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بارشی در استان گزارش نشدهاست افزود: بارشهای روز سهشنبه بیشتر نواحی شمالی استان را در برمیگیرد و در نواحی مرکز و جنوب استان هم بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
صابری با اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد است عنوان کرد: از امروز با عبور امواج ناپایدار از منطقه به تناوب تا اواخر هفته در برخی نقاط بویژه شمال استان شاهد رگبار و رعد و برق خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه وزش باد، پدیده غالب نقاط استان طی دو روز آینده است گفت: از بعد از ظهر امروز نیز با عبور موجی زودگذر از مناطق شمالی و مرکزی استان، شاهد رگبار و رعد و برق در برخی از این نقاط خواهیم بود.
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