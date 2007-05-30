ششمین گردهمایی علمی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور در مشهد

به گزارش خبر نگار مهر ، پروفسور محمد فریور استاد دانشگاه هاروارد امریکا عصر امروز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت : با توجه به نیازجامعه علمی گروه(NIKI) متشکل از ۱۷نفر عضو از پزشکان متخصص و جراحان در همه زمینه های پزشکی با هدف برنامه ریزی طراحی و اجرای مبتنی بر دانش تخصص و تجربه و منطبق با فرآورده های علمی روز دنیا در امریکا تشکیل شده است.

وی اظهار داشت : با ایجاد این شبکه و ارتباط نزدیک با مراکز علمی و دانشگاهی ایران از جمله تهران، اصفهان ، شیراز، مشهد و تبریز در جهت ارتقا سطح کیفی علمی و عملی این مراکز و همچنین حمایت از اعزام دانشجو برای مقاطع تحصیلی کوتاه مدت به خارج از کشور ودرمان بیماران صعب العلاج در شهر محل سکونت خود از جمله اهداف تبیین شده این گروه خواند.

این متخصص جراحی های داخلی و گوارش خاطر نشان کرد : یکی دیگر از اهداف گروه (NIKI) مبارزه با خرید و فروش اعضا بدن و تشویق مردم به اهدا فامیلی و نزدیکان بیمار جهت کاهش عوارض بیماری و روانی بیماران است .

وی یادآور شد : گروه (NIKI) امیدوار است در تعاملات علمی وعملی خود با مراکز پزشکی و دانشگاهی ایران در جهت انجام اعمال پیوندی قلب ، پانکراس و کبد نیز مانند پیوند کلیه که در ایران به راحتی انجام می شود نقش موثری ایفا کنند.