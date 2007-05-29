پاسخ وزرای خارجه و کشور به سوالات نمایندگان / تشکیل کمیته بررسی حوادث تروریستی شرق کشور و دیپلمات های در بند در عراق

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در خصوص جلسه عصر این کمیسیون اظهار داشت: در بخش اول جلسه کمیسیون وزیر امور خارجه برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در مجلس حضور یافت.

وی افزود: اولین موضوع مورد بررسی سئوال مربوط شهریاری نماینده زاهدان بود مبنی بر اینکه با توجه به گذشت سالها از حضور عبدالمالک ریگی در پاکستان چه اقدامی در جهت استرداد این مجرم انجام شده است که وزیر امور خارجه به شرح اقدامات این وزارتخانه و تعاملی که بین ایران و دولت پاکستان وجود داشته است ، پرداخت.

جلالی گفت: شهریاری نسبت به وضعیتی که در سیستان وبلوچستان وحرکات تروریستی عبدالمالک ریگی به وجود آورده بود نقطه نظرات خود را مطرح کرد و مقرر شد کمیته ای متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، شهریاری ویکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شود تا موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سئوال دیگر مطرح شده از متکی را سوال احمدی نماینده ممسنی در خصوص علت و عوامل ضعف پیگیری و آزادی دیپلمات های گروگان گرفته شده توسط آمریکا عنوان کرد و گفت : وزیر امور خارجه اقدامات انجام شده در این خصوص را توضیح داد و اعلام کرد وزارت امور خارجه هم آزادی و هم خسارت های مادی و معنوی وارد شده به این افراد را پیگیری می کند.

جلالی اظهار داشت: در نهایت مقرر شد کمیته ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شود تا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین سئوال جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص فعالیت های غیر قانونی و قابل مجوز مرکز فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) مطرح شد که وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر اینکه فعالیت های سالهای گذشته این مرکز فرهنگی فاقد مجوز بوده از اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص فعالیت های این مرکز گزارشی را ارایه کرد.

وی ادامه داد طبعا نمایندگان سئوال کننده از توضیحات وزیر امور خارجه قانع نشدند و البته مقرر شد ضمن ارجاع سئوال به صحن مجلس کمیته ای متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت آموزش و تحقیقات در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شود تا موضوع با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

مخبر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی خاطر نشان کرد: نمایندگان سئوالاتی هم از وزیر کشورپرسیدند که هم اکنون در دستور کار است و جلسه کمیسیون برای بررسی سئوالات پورمحمدی همچنان ادامه دارد.