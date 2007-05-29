پاکستان برای اجرای پروژه خط لوله صلح اراده ای جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، صبح امروز مختار احمد ، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور انرژی ، با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات و پیرامون مناسبات دو جانبه و خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند مذاکره کرد .



متکی در این دیدار گسترش مناسبات با کشورهای آسیایی و همسایه را از اولویتهای سیاست خارجی کشور برشمرد و با اشاره به میلیاردها دلار قراردادی که ایران طی چند ماه اخیر با دیگر کشورهای جهان به امضاء رسانده گفت: تحریمها تاثیری بر همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جهان نداشته و معتقدیم خط لوله صلح می تواند موجبات تحولات شگرف در حوزه توسعه پایدار و رفاه منطقه گردد .

مختار احمد نیز با ارائه گزارش از مذاکرات گروه کارشناسی خط لوله نفت ، گفت : پاکستان برای نهایی کردن این پروژه با جدیت عمل می کند و درصدد هستیم قرارداد را نهایی کنیم .