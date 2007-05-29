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۸ خرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۳

مشاور نخست وزیر پاکستان در دیدار با متکی :

پاکستان برای اجرای پروژه خط لوله صلح اراده ای جدی دارد

مشاور نخست وزیر پاکستان با اشاره به اراده سیاسی جدی مقامات پاکستان برای عملیاتی کردن تفاهمات در زمینه خط لوله صلح گفت: ما با هند نیز تفاهم های لازم را انجام داده ایم و مشکلی برای اجرائی نمودن پروژه نمی بینیم .

به گزارش خبرگزاری مهر ، صبح امروز مختار احمد ، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور انرژی ، با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان ملاقات و پیرامون مناسبات دو جانبه و خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند مذاکره کرد .

متکی در این دیدار گسترش مناسبات با کشورهای آسیایی و همسایه را از اولویتهای سیاست خارجی کشور برشمرد و با اشاره به میلیاردها دلار قراردادی که ایران طی چند ماه اخیر با دیگر کشورهای جهان به امضاء رسانده گفت: تحریمها تاثیری بر همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جهان نداشته و معتقدیم خط لوله صلح می تواند موجبات تحولات شگرف در حوزه توسعه پایدار و رفاه منطقه گردد .

مختار احمد نیز با ارائه گزارش از مذاکرات گروه کارشناسی خط لوله نفت ، گفت : پاکستان برای نهایی کردن این پروژه با جدیت عمل می کند و درصدد هستیم قرارداد را نهایی کنیم .

کد مطلب 494509

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